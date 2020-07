A Canon anunciou recentemente as novas EOS R5 e a EOS R6, duas avançadas câmaras mirrorless full frame que se juntam agora ao revolucionário Sistema EOS R, construído com base na Baioneta RF – uma aposta já a pensar no futuro.

A EOS R5 oferece imagens de 45 megapixels até 20fps1 e é a primeira mirrorless full frame a alguma vez gravar internamente em RAW de 8K de até 29.97fps, e em 4K até 120p. A EOS R6 é perfeita para entusiastas e profissionais que pretendam fazer a transição para mirrorless e capta imagens de 20.1 megapixels a 20fps1, vídeo 4K de até 60p e Full HD até 120p.

EOS R5: Nunca compromete

A EOS R5 representa um passo em frente na tecnologia mirrorless, oferecendo a mais elevada resolução de sempre numa câmara EOS6. O processador DIGIC X, o sensor CMOS e as objetivas RF combinam-se para fazer progredir todos os aspetos da qualidade de imagem, de forma a alcançar uma resolução que ultrapassa os 45 megapixels.

Com uma cobertura AF de até 100%, com 5.940 pontos AF selecionáveis e uma gama ISO de 100-51,200, mantém a nitidez dos motivos, mesmo em condições de muito pouca iluminação. A ranhura dupla para cartões, alojada num corpo de magnésio resistente às condições climáticas, suporta cartões CFexpress de alta velocidade e também SD UHS II.

Os profissionais podem captar impressionante vídeo RAW interno em 8K de 12 bits, utilizando a totalidade do sensor para um resultado verdadeiramente cinematográfico, com deteção AF contínua de olhos e rostos para pessoas e animais.

A EOS R5 também estabelece novos padrões para os videógrafos que gravam em 4K – capta em DCI 4K (full frame) e UHD 4K com rácio de fotogramas até 120p (119.88fps) e qualidade 4:2:2 de 10 bits, o que permite gravar numa suave câmara lenta de alta resolução com total desempenho AF.

Os utilizadores que procurem a mais alta qualidade 4K podem escolher o modo 4K HQ para reproduzir com incrível detalhe em rácios até 30p, através da sobreamostragem interna das gravações 8K.

Gravação interna de RAW 8K até 29.97fps (sem corte)

Gravação interna em 8K até 29.97fps (sem corte) em 4:2:2 de 10 bits em Canon Log (H.265) ou em 4:2:2 de 10 bits em HDR PQ (H.265)

Gravação interna em 4K até 119.88fps (sem corte) em 4:2:2 de 10 bits em Canon Log (H.265) ou em 4:2:2 de 10 bits em HDR PQ (H.265)

4:2:2 de 10 bits em Canon Log ou 4:2:2 de 10 bits em HDR PQ saída via HDMI em 4K e 59.94fps

A procura dos utilizadores levou ao regresso do multi-controlador à EOS R5, para além da AF Touch and Drag (Toque e Arraste), utilizando o ecrã táctil de ângulo variável com resolução de 2.1 milhões de pontos.

Suportando também o RAW Dual Pixel, é possível corrigir a focagem e o contraste no fundo e alterar a iluminação dos retratos após a captação da imagem – o que aumenta as possibilidades criativas. O visor eletrónico (EVF) de 0.5” é atualizado a 120fps com uma resolução de 5.76 milhões de pontos, oferecendo uma visão impressionante do mundo, em comparação com um visor ótico.

EOS R5 – Características Principais: Sensor full frame de 20.1 megapixels

Até 20fps/ 12fps

IS incorporada até 8 passos

AF CMOS Dual Pixel II

Intervalo ISO 100-102,400

Vídeo 4K 60p de 10 bits, Full HD 120fps

EVF com 3.69 milhões de pontos

LCD de ângulo variável com 3” e 1.62 milhões de pontos

Slot duplo de cartões (2 SD UHS II)

Multicontrolador AF

Wi-Fi 2.4Ghz incorporada e FTP

Bluetooth

Carregamento USB e alimentação via PD-E1

Peso do corpo de apenas 598g (690g com bateria/cartão de memória)

EOS R6: Excelência completa

A EOS R6, exibe as incríveis capacidades do Sistema EOS R, oferecendo aos entusiastas o potencial de captar imagens e vídeos com extrema nitidez utilizando a câmara na mão. Proporcionando velocidade e qualidade full frame líderes de mercado, a EOS R6 é uma câmara potente e versátil que excede largamente as exigências dos semiprofissionais e dos aficionados, independentemente do seu género fotográfico.

Os entusiastas de desporto e vida selvagem poderão captar movimentos rápidos com confiança, utilizando a velocidade de até 20fps1, a flexibilidade de até 6.072 pontos AF selecionáveis e os modos de deteção AF para rostos, olhos e animais, automáticos e baseados em Deep Learning.

O sensor CMOS de 20.1 megapixels partilha muitas das tecnologias e desempenhos que vemos na EOS-1D X Mark III, oferecendo um intervalo ISO automático de 100-102,400 que permite produzir imagens nítidas, mesmo nos mais difíceis ambientes de pouca iluminação, como casamentos ou eventos em interiores, o que se traduz em maior flexibilidade e ainda mais opções.

Permitindo aos criadores de conteúdos satisfazer a procura, cada vez maior, pela produção de deslumbrantes fotos e vídeos, a inovadora EOS R6 pode filmar com resolução UHD 4K de até 59.94fps, conseguida através da sobreamostragem de 5.1K.

Possibilita também a produção de incríveis filmes em câmara lenta com suporte AF utilizando Full HD de até 119.88fps.

Durante a gravação de vídeo, o padrão zebra pode ser utilizado como guia para o ajuste da exposição, o que é particularmente útil em condições que resultam, geralmente, na sobre-exposição das altas-luzes.

Com a opção de gravação interna em H.264 de 8 bits ou H.265 YCbCr 4:2:2 de 10 bits e Canon Log, os utilizadores podem desfrutar da máxima flexibilidade na pós-produção.

O EVF de 0.5” e 3.69 milhões de pontos pode alcançar uma taxa de atualização máxima de até 120fps, com atraso mínimo – ideal para fotografar desporto –, proporcionando assim uma visão transparente e responsiva dos motivos.

O ecrã LCD de ângulo variável, com 3” e 1.62 milhões de pontos, encoraja a captação a partir de ângulos criativos. O slot duplo de cartões permite a inserção de dois cartões SD UHS II e gravação simultânea em ambos, com a capacidade de gravar em diferentes formatos para maior segurança e velocidade.