Opel Grandland é apresentado pela primeira vez como veículo de patrulha policial

Seja como um automóvel de empresa, um SUV familiar ou um veículo de patrulha de elevado binário, o Opel Grandland promete satisfazer praticamente todos os requisitos. Recentemente, o SUV topo de gama da Opel demonstrou esta capacidade, durante a General Police Equipment Exhibition & Conference (GPEC), em Leipzig, na Alemanha.

Na feira dedicada à segurança interna, às forças policiais e à segurança nacional, na Alemanha, o atual Opel Grandland foi apresentado, pela primeira vez, como veículo de patrulha policial.

Para o efeito, os especialistas do parceiro de operação EDAG equiparam o Grandland com tudo o que um veículo necessita para o serviço de patrulha diário, desde sistemas de sinalização especiais até à pré-instalação de rádio e decoração específica para a polícia.

Detalhes para o sucesso do Opel Grandland no policiamento

Para chegar rapidamente ao local de operação, a motorização híbrida plug-in de elevado binário constitui a base do Grandland da polícia.

Uma potência do sistema de 165 kW (225 cv) e 350 Nm de binário, em combinação com a transmissão eletrificada de dupla embraiagem de sete velocidades, garantem que o Grandland híbrido plug-in consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 7,8 segundos e, se necessário, atingir uma velocidade máxima de 220 km/h.

Na versão Ultimate, apresentada em Leipzig, o Intelli-Seat Pro, com 10 posições de regulação elétrica, garante mudanças de turno confortáveis para as costas dos agentes da polícia.

Para a melhor visão geral e visibilidade panorâmica a qualquer hora do dia ou da noite, a iluminação adaptativa Intelli-Lux HD, a câmara Intelli-Vision de 360 graus e o sistema de navegação multimédia, com ecrã tátil a cores de 16 polegadas, também estão a bordo.

Com a sua decoração de acordo com a VESBA 2.0, o Opel Grandland é reconhecível como veículo policial à primeira vista e à distância.

Os autocolantes de segurança especiais, com as suas faixas e letras retrorrefletoras e fluorescentes, garantem que o carro de patrulha seja mais facilmente visível mesmo em condições adversas de visibilidade e meteorológicas, protegendo eficazmente as áreas de risco.