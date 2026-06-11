Opel Grandland é apresentado pela primeira vez como veículo de patrulha policial
Seja como um automóvel de empresa, um SUV familiar ou um veículo de patrulha de elevado binário, o Opel Grandland promete satisfazer praticamente todos os requisitos. Recentemente, o SUV topo de gama da Opel demonstrou esta capacidade, durante a General Police Equipment Exhibition & Conference (GPEC), em Leipzig, na Alemanha.
Na feira dedicada à segurança interna, às forças policiais e à segurança nacional, na Alemanha, o atual Opel Grandland foi apresentado, pela primeira vez, como veículo de patrulha policial.
Para o efeito, os especialistas do parceiro de operação EDAG equiparam o Grandland com tudo o que um veículo necessita para o serviço de patrulha diário, desde sistemas de sinalização especiais até à pré-instalação de rádio e decoração específica para a polícia.
Detalhes para o sucesso do Opel Grandland no policiamento
Para chegar rapidamente ao local de operação, a motorização híbrida plug-in de elevado binário constitui a base do Grandland da polícia.
Uma potência do sistema de 165 kW (225 cv) e 350 Nm de binário, em combinação com a transmissão eletrificada de dupla embraiagem de sete velocidades, garantem que o Grandland híbrido plug-in consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 7,8 segundos e, se necessário, atingir uma velocidade máxima de 220 km/h.
Na versão Ultimate, apresentada em Leipzig, o Intelli-Seat Pro, com 10 posições de regulação elétrica, garante mudanças de turno confortáveis para as costas dos agentes da polícia.
Para a melhor visão geral e visibilidade panorâmica a qualquer hora do dia ou da noite, a iluminação adaptativa Intelli-Lux HD, a câmara Intelli-Vision de 360 graus e o sistema de navegação multimédia, com ecrã tátil a cores de 16 polegadas, também estão a bordo.
Com a sua decoração de acordo com a VESBA 2.0, o Opel Grandland é reconhecível como veículo policial à primeira vista e à distância.
Os autocolantes de segurança especiais, com as suas faixas e letras retrorrefletoras e fluorescentes, garantem que o carro de patrulha seja mais facilmente visível mesmo em condições adversas de visibilidade e meteorológicas, protegendo eficazmente as áreas de risco.
Outros componentes do Opel Grandland para um veículo de patrulha policial
- Sistema de sinalização Hänsch DBS 4000 com luzes de beco (faróis especiais alinhados lateralmente), luzes de travagem e luzes intermitentes de alta potência, sistema de sinalização traseiro e ecrã matricial completo à frente e atrás.
- Módulos Hänsch para sistema de som e outras funções, bem como para luzes intermitentes dianteiras e traseiras.
- Suporte de equipamento para instalações elétricas adicionais, bem como porta fusíveis especiais, unidade de controlo de autoridade e proteção contra subtensão.
- Pré-instalação de rádio Tetra Universal com antena GPS/Tetra, suporte no cockpit para a unidade de controlo manual, altifalantes integrados no forro do tejadilho e controlo de volume na consola central.
- Iluminação LED no forro do tejadilho e na porta traseira.
- Extintores de incêndio, martelos de emergência (Lifehammer) e o suporte para sinalização.
E por cá são os novos Skoda Kodiaq.