A Tesla não tem reputação de fazer carros com bons pormenores de acabamentos. Contudo, desde há uns modelos para cá, as queixas têm sido menos. No passado, a marca era criticada de ter problemas infantis de fabrico. De acordo com uma investigação recente na China com os proprietários do Tesla Model 3, este modelo é o que apresenta menos problemas de qualidade em todo o mercado. Situação que contrasta com os dados do Model 3 fabricado nos Estados Unidos.

Os carros fabricados na China, na Gigafactory 3, têm melhores acabamentos até que outros veículos de outras marcas.

Tesla: Made in China melhor que Made in USA?

Não é surpresa ouvirmos queixas sobre defeitos na construção do Model 3. Apesar de estar substancialmente melhor que os seus antecessores, ainda são muitos problemas que os proprietários registam. Na verdade, até aos dias de hoje, com, o Model Y ainda há queixas dos mesmos problemas, o que mostra que a Tesla não conseguiu ainda resolver tais situações. Aliás, estes problemas fizeram com que, nalguns casos, os seus proprietários devolvessem o carro.

Contudo, estes flagrantes problemas de fabrico poderão ser apenas nas unidades fabricadas nos Estados Unidos, já que os produzidos na China parecem ser, com base num estudo recente, bem construídos.

China tem cada vez mais qualidade no que faz

Segundo o que temos visto e ouvido, a China é, entre outras coisas, a fábrica do mundo. Na verdade, as grandes marcas do planeta vão praticamente todas lá produzir. Levaram know how dos produtos, políticas de fabrico e estratégias de mercado. Posteriormente, estes conceitos acabaram por se enraizar na cultura de produção do gigante asiático.

Por exemplo, as maiores empresas de tecnologia do mundo, levam lá os seus avançados produtos para serem fabricados. Este fabrico requer processos altamente avançados e pessoal altamente qualificado. A crença de que ‘made in China’ é sinónimo de baixa qualidade tem pouco ou nenhum fundamento hoje, e isso também se aplica aos carros.

De acordo com uma investigação recente realizada na China, o Tesla Model 3 fabricado na Gigafactory de Xangai tem o melhor desempenho em termos de qualidade. Segundo os números, estes resultados são exatamente o contrário do que aconteceu com o último estudo de qualidade da JD Power, que colocou o Model 3 americano à frente dos carros com mais problemas no país norte-americano. Assim, ao que tudo indica, o fabrico dos Model 3 da Tesla é bem melhor que os produzidos na Gigafactory de Fremont nos Estados Unidos.

De acordo com os dados do estudo realizado na China pela 12365Auto, o mercado automóvel de veículos do segmento médio na China recebeu 37,2 reclamações (ou incidentes) para cada 10.000 unidades durante o último trimestre.

Durante o mesmo período, o Tesla Model 3, fabricado em Xangai, recebeu apenas 0,7 reclamações por 10.000 carros. Assim, este lidera a lista de carros com menos problemas de qualidade.

China fabrica melhor que EUA?

Se olharmos para os gráficos do estudo JD Power e para o inquérito chinês, a história é completamente diferente, aliás, são o oposto. No entanto, será que os Model 3 chineses têm realmente melhor qualidade de fabrico?

Vários fatores entram aqui em jogo e há a forma como os dados são adquiridos e compilados. O método de recolha das queixas e análise das mesmas são um fator determinante. Além disso, as próprias infraestruturas, como a qualidade da fábrica, influênciam substancialmente o fabrico. Neste campo, é relevante referir que a fábrica de Fremont foi inaugurada no início dos anos 60, embora renovada por várias vezes. Na China, a Tesla tem uma fábrica topo de gama.

Made in China pode efetivamente ser melhor que made in USA!

