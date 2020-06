Semi da Tesla está pronto para entrar em produção e Elon Musk confirmou

Desde que foi apresentado em 2017 que a Tesla quer colocar nas estradas o seu camião Semi. Este quer revolucionar a forma como o transporte de mercadorias é realizado, com novas funcionalidades e com consumos muitos mais reduzidos.

Depois de vários anos a otimizar os muitos fatores que precisava, a marca parece agora pronta para iniciar a sua produção. Elon Musk já focou a empresa neste ponto e até confirmou que o Semi da Tesla está pronto para entrar em produção.

O Semi da Tesla estará pronto

Depois de colocar no mercado os seus mais recentes carros elétricos, a Tesla parece ter agora uma nova aposta. Com três projetos já apresentados, mas ainda a serem detalhados e desenvolvidos, tomou agora um novo rumo.

De acordo com um email interno da empresa, a próxima grande aposta da Tesla será finalmente o seu camião elétrico, o Semi. Este foi apresentado ao mesmo tempo que o novo Roadster, mas colocado em pausa para ser desenvolvido e aprimorado.

Elon Musk confirmou esta informação

A informação que surgiu aponta para que tudo estará pronto para o início da produção do Semi. Este deverá ser fabricado em várias instalações da Tesla, com as baterias e a transmissão a ser tratadas na Gigafactory do Nevada. Outros componentes vão ser tratados noutras fábricas.

Apesar da informação ser interna e não oficial, houve uma confirmação posterior. Confrontado com estes dados surgidos, e em resposta a um Tweet, o próprio Elon Musk confirmou que esta informação é real e fidedigna.

Produção deste camião começa em breve

Assim, e dentro em breve, a produção do Semi da Tesla irá ser iniciada. É apenas um passo inicial, mas que irá certamente acelerar a chegada deste camião ao mercado. Por agora deverá limitar-se aos EUA, sendo provavelmente depois alargado.

Toda a informação anterior apontava para que a Tesla colocasse o seu camião nas estradas em 20202 e fica agora confirmada. Será um passo importante para a marca conseguir entrar noutras áreas de mercado, abrindo caminho para muitas propostas que vão para além do transporte de mercadorias.