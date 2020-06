A Xiaomi esteve meses a desenvolver a MIUI 12 e quer agora torná-la disponível a todos. Quis tornar esta sua novidade como algo completamente diferente e com ainda mais capacidades para os utilizadores e os seus smartphones.

Depois de apresentada, tanto na China como no resto do mundo, esta versão está agora em testes alargados. A marca quer agora trazer mais equipamentos para a avaliação e procura utilizadores do Poco F1, Redmi Note 8 Pro e Redmi Note 7 para teste com a Beta estável Global.

Novidades da Xiaomi para os seus smartphones

Os desenvolvimentos da MIUI 12 deverá estar terminada. Depois de apresentada de forma oficial em todos os mercados onde a Xiaomi está presente, a marca quer testar de forma rápida esta nova versão para a lançar para mais dispositivos.

As novas informações da marca mostram que procuram novos utilizadores para testes. Assim, quem tem o Poco F1, Redmi Note 8 Pro ou Redmi Note 7 pode agora experimentar a MIUI 12 como a Beta estável Global.

Beta estável Global da MIUI 12

Este é um processo que é simples e está explicado no fórum da Xiaomi. Basta preencher um documento disponibilizado e aderir ao canal do Telegram criado para o efeito. Depois, e se forem selecionados, a nova versão chegará via OTA.

Não é esperado que a marca faça uma limitação muito grande ao número de utilizadores para os testes. Assim, todos os que se candidatarem, devem conseguir receber em breve a nova versão de testes, já numa forma de beta estável Global.

Versão de testes para avaliar a qualidade

Estes testes seguem principalmente os que já foram abertos antes. Os smartphones da Xiaomi visados foram o Mi 9, Mi 9T e o 9T Pro. Com estes novos testes a Xiaomi espera conseguir ter uma versão ainda mais estável e sem problemas.

A marca recorda que esta é uma versão de testes e poderá ter problemas de estabilidade e outros erros. Ainda assim, é uma excelente possibilidade de ter acesso antecipado ao que a MIUI 12 traz e que a Xiaomi esteve a preparar.