Season 4 de Call of Duty: Modern Warfare chega já amanhã

Após o adiamento da Season 4 de Call of Duty: Modern Warfare/Warzone e da 7ª temporada de Call of Duty: Mobile, posteriormente aos protestos que foram realizados, após à morte do cidadão norte-americano George Floyd, a empresa deixou bem claro, qual a sua posição, relativamente a comportamentos racistas.

A Season 4 do Call of Duty chega já amanhã.

Depois de várias especulações e dúvidas por parte dos jogadores de quando seria a data de lançamento das novas seasons, hoje, 10 de junho, através do Twitter oficial da Infinity Ward, obtivemos a confirmação que amanhã, dia 11 de junho, pelas 07:00 horas, estará disponível a Season 4 de Call of Duty: Modern Warfare/Warzone para todas as plataformas.

Relativamente ao conteúdo desta atualização, ainda não foi desvendado na sua totalidade, no entanto, é certo que teremos um novo operador, desta vez o Capitan Price, figura bastante conhecida dos jogadores e presente em algumas campanhas dos jogos da saga Call of Duty, onde podemos também contar com novos itens cosméticos, novos armamentos entre eles, a Galil e a Vector, possivelmente algumas alterações em Verdansk e com certeza, a continuação da misteriosa história que paira pela cidade.

Por fim, no multiplayer, poderemos contar com um novo mapa, este designado Scrapyard, bem como uma nova rotação de mapas.