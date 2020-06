A atualização de maio do Windows 10 está já a ser distribuída pelos utilizadores, ainda que com algumas limitações. Isto poderia levar a pensar que a Microsoft iria colocar em pausa alguns dos seus desenvolvimentos.

Na verdade isso não aconteceu e a mais recente atualização de segurança chegou agora. Esta é uma das maiores que o Windows 10 já teve acesso e por isso é importante instalar esta nova versão para garantir a proteção.

Novas atualizações de segurança

Como sempre fez, a Microsoft lançou na 3ª feira a sua atualização de segurança mensal. Esta vem com o nome de Patch Tuesday e chega na segunda terça de cada mês, com todas as correções e melhorias de segurança que foram, entretanto, criadas.

A que foi trazida este mês é uma das maiores que o Windows 10 já recebeu. Ao todo são 129 vulnerabilidades identificadas e corrigidas, tendo 11 delas a categoria de críticas. Não é o mês com maiores falhas críticas, com maio a ter 16 e março a ter 26.

O Windows 10 fica assim mais seguro

Do que a Microsoft revelou, estas novidades corrigem problemas em muito do software da empresa. Ao mesmo tempo, prepara e corrige falhas no próprio Windows 10, que assim fica mais seguro e preparado para dar ao utilizador proteção.

Grande parte do software que recebe melhorias é focado na Internet e no acesspo a esta. Falamos do Internet Explorer, do Edge Chromium e do EdgeHTML. Há ainda correções no Chakracore, Office, Serviços Microsoft Officey Web e Web Apps.

Urgente instalar as correções

Também há correções relevantes no próprio Windows Defender, no Microsoft Dynamics, no Visual Studio e no Azure DevOps. Por fim, as Apps da Microsoft para Android receberam correções e melhorias gerais na área de segurança.

Dado o volume de correções e melhorias, estas atualizações devem ser instaladas assim que possível. Não precisam de qualquer versão específica do Windows 10 instalada, sendo dedicada a todo o sistema e em todas as diferentes atualizações.