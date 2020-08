Elon Musk diz que “é provável” haver uma Cybertruck mais pequena

Quando Elon Musk apresentou a sua pick-up Cybertruck, o mundo parece ter ficado rendido às especificidades e características do veículo elétrico. Contudo, segundo as regras da Europa, as dimensões deste todo-o-terreno não se encaixam. Agora, após ser questionado sobre a possibilidade da pick-up ter uma versão menor, o CEO da Tesla deixou pistas muito interessantes.

As regras rodoviárias da Europa diferem em vários pontos das regras praticadas no EUA. Como tal, há adaptações necessárias a fazer na Cybertruck.

Tesla Cybertruck com versão mais pequena para a Europa?

Esta é uma novidade que muitos fãs da marca vão gostar de saber, principalmente os possíveis clientes da Europa. Segundo o CEO da Tesla, Elon Musk, uma versão mais pequena da Cybertruck é “muito provavelmente a opção final”.

Musk, no Twitter, comentou em jeito de resposta um tweet de um utilizador que pediu uma versão mais pequena da Cybertruck, dado que seria mais adequada às estradas europeias.

No desenrolar da conversa, outro utilizador comentou que “reduzir a largura é mais importante do que reduzir o comprimento, pelo menos quando se trata de cidades”, ao que Elon Musk respondeu “verdade”, sugerindo que este novo Cybertruck mais pequeno será mais estreito do que o atual.

Assim, e retirando daqui algumas ilações em jeito de suposição, o que Elon poderá querer dizer é que este produto ainda está a anos de distância. Contudo, é reconfortante saber que a empresa (ou, no mínimo, Elon Musk) está a pensar num veículo elétrico daquele calibre, mas com dimensões “legais”.

Conforme foi referido pelo CEO da empresa, a Cybertruck deve ficar disponível para compra no final de 2021, com mais configurações a chegar em 2022.

