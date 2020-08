MEGA: Saiba já se a escola do seu filho disponibilizou os vouchers

Tal como informamos ontem, começaram a ser disponibilizados os vouchers para obter manuais escolares gratuitos. Por agora estão disponíveis vouchers para alunode escolaridade de continuidade do 1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos; 2º Ciclo: 6º ano; 3º Ciclo: 8º e 9º anos; Secundário: 11º e 12º anos.

Antes de se inscrever ou aceder à plataforma, verifique se a escola do seu filho já disponibilizou os vouchers.

Com saber se uma escola já emitiu os vouchers?

A partir de ontem a plataforma MEGA – Manuais Escolares, passou a disponibilizar uma nova funcionalidade. Sem a necessidade de se autenticarem na plataforma, é possível consultar quais as escolhas que já disponibilizam os respetivos vouchers. Para tal basta carregar no botão Escolas com Vouchers e indicar o Agrupamento e respetiva escola.

Após selecionar a escola é apresentada a lista dos anos escolares com vouchers já emitidos.

De referir que os vales só ficam disponíveis a partir do momento em que as escolas carreguem todos os dados necessários para a sua emissão. São abrangidos pela gratuitidade dos manuais escolares os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação, e nos colégios particulares com contrato de associação.

Datas para acesso aos manuais escolares

A partir do dia 3 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade de continuidade:

1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos;​

2º Ciclo: 6º ano;

3º Ciclo: 8º e 9º anos;

Secundário: 11º e 12º anos;

A partir do dia 13 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade de início de ciclo:

1º Ciclo: 1º ano;

2º Ciclo: 5º ano;

3º Ciclo: 7º ano;

Secundário: 10 ano;

O início do próximo ano letivo está previsto para 14 a 17 de setembro, “sendo as primeiras cinco semanas especialmente dedicadas à recuperação de aprendizagens, salvaguardando os efeitos da crise pandémica dos últimos meses”, revelou o ministério da Educação.

Leia também…