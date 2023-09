Vodafone é a operadora com mais reclamações (1.º semestre de 2023)

Na primeira metade do ano, a ANACOM recebeu 54,1 mil reclamações contra prestadores de serviços de comunicações. 37,7 mil dessas reclamações foram sobre comunicações eletrónicas, que registaram um aumento de 4% e representam 70% do total. A Vodafone foi o operador que registou o maior número de reclamações. Saiba como estão a MEO e a NOS.

Vodafone: 13,7 mil reclamações em termos absolutos...

No primeiro semestre do ano, a Vodafone e a NOS apresentaram as maiores taxas de reclamação, com 3,8 reclamações por 10 mil clientes. A Vodafone foi o prestador que registou o maior número de reclamações em termos absolutos – 13,7 mil, 36% do total, mais 5%. A NOS foi o prestador que registou o maior aumento – mais 8% –, responsável por 12,2 mil reclamações (32%). A MEO foi o prestador menos reclamado, em termos absolutos – 10,8 mil reclamações (28% do total) – e por mil clientes (2 reclamações), mais 2% face ao primeiro semestre de 2022.

No segundo trimestre de 2023, a NOS apresentou a maior taxa de reclamação, 1,9 reclamações por mil clientes, seguindo-se a Vodafone com 1,8 reclamações por mil clientes e a MEO, que apresenta a menor taxa de reclamações – 0,9 reclamações por 10 mil clientes.

O aumento do preço do serviço motivou cerca de 3 mil reclamações no primeiro semestre do ano, passando este assunto para o top 5 dos mais reclamados neste período, com 8% no peso das reclamações registadas pela ANACOM sobre comunicações eletrónicas. Este valor compara com os 2% de peso destas reclamações no primeiro semestre de 2022 (mais cerca de 2,3 mil reclamações).

Os três assuntos mais reclamados no semestre são a demora ou reparação deficiente de falhas de serviços, a não resolução de reclamações e as falhas no serviço de acesso à internet.