MEGA: Peça já os vouchers para manuais escolares gratuitos

Já pode obter os seus vouchers na plataforma Mega. Tal como definido no calendário, a partir de hoje passam a estar disponíveis os vouchers para obter manuais escolares gratuitos. Por agora estão disponíveis vouchers para alunos do 1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos; 2º Ciclo: 6º ano; 3º Ciclo: 8º e 9º anos; Secundário: 11º e 12º anos.

Se é encarregado de educação, saiba já como pode pedir os vouchers para os livros do seu filho.

Uma vez mais os estudantes do ensino público obrigatório irão receber gratuitamente os seus manuais escolares através da plataforma MEGA. A partir de hoje vão ser emitidos vouchers para cerca de um milhão de alunos. Com os vouchers é possível encomendar gratuitamente os manuais escolares para o próximo ano letivo.

Como obter os vouchers na plataforma Mega?

Para beneficiar de manuais escolares gratuitos, os encarregados de educação têm de registar-se em www.manuaisescolares.pt. Em seguida devem carregar em Sou Encarregado de Educação.

No primeiro acesso, devem carregar em REGISTAR. Será necessário confirmar o número de contribuinte (NIF), devendo os encarregados de educação ter consigo os dados de acesso ao Portal das Finanças para que seja efetuada a validação. Caso não tenham os dados, devem solicitá-los através do Portal das Finanças.

Quem já tiver criado conta deve carregar em ACEDER e proceder à autenticação. Se se esqueceu da password, pode, a partir de hoje, fazer a recuperação da mesma. Para isso basta clicar no espaço “Recuperação da palavra-passe (password)”. Ser-lhe-á enviada uma nova palavra-passe.

Já dentro da plataforma basta que obtenham os respetivos vouchers.

De referir que os vales só ficam disponíveis a partir do momento em que as escolas carreguem todos os dados necessários para a sua emissão. São abrangidos pela gratuitidade dos manuais escolares os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede pública do Ministério da Educação, e nos colégios particulares com contrato de associação.

Datas para acesso aos manuais escolares

A partir do dia 3 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade de continuidade:

1º Ciclo: 2º, 3º e 4º anos;​

2º Ciclo: 6º ano;

3º Ciclo: 8º e 9º anos;

Secundário: 11º e 12º anos;

A partir do dia 13 de agosto, para os alunos dos anos de escolaridade de início de ciclo:

1º Ciclo: 1º ano;

2º Ciclo: 5º ano;

3º Ciclo: 7º ano;

Secundário: 10 ano;

Manuais Escolares