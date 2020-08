A situação entre o governo dos EUA e o TikTok tem estado a escalar de forma exponencial. As acusações e as preocupações têm chegado a níveis em que já a própria existência desta rede social começa a ser colocada em causa. No final da semana passada surgiram informações que davam como quase certa a venda do TikTok à Microsoft e também uma ordem presidencial para que fosse interdita.

A verdade é que o fim de semana passou e muito mudou. A venda pode não se concretizar e até o banir poderá não ser possível. Ainda assim, a Microsoft quer realizar a aquisição a 15 de setembro.

TikTok está a causar problemas nos EUA

Na passada sexta-feira surgiu o rumor de que a Microsoft estaria já em negociações com a ByteDance para comprar o TikTok. O negócio era uma certeza e estariam a ser discutidos os valores para a compra, dando à gigante do software o controlo total.

Também na mesma altura surgiram declarações de Donald Trump de que iria tomar em breve uma medida única e total para limitar e banir o TikTok. Estas declarações foram apresentadas aos jornalistas e prometiam para muito breve uma ação para garantir que esta rede social fosse retirada dos EUA.

Venda à Microsoft foi colocada em pausa, mas empresa não desiste

Com o passar do fim de semana tudo parece ter sido alterado, de forma completa e radical. As declarações de Vanessa Poppas, a responsável máxima do TikTok nos EUA revelavam que esta não iria a lado nenhum e que assim, a rede social ficaria nos EUA.

As informações mais recentes dão agora conta de que as negociações com a Microsoft foram interrompidas, mas serão, certamente, retomadas. Segundo alguns executivos do TikTok, a posição da Casa Branca e do Presidente podem ser táticas para acelerar a venda.

Depois de uma conversa entre o CEO Satya Nadella e o presidente Donald Trump, surgiu a informação que de a Microsoft pretende garantir a compra do TikTok até 15 de setembro.

Esta garantia foi dada pela própria empresa esta noite, através do seu Blog oficial.

A aquisição significaria que a Microsoft passaria a ser proprietária do TikTok nos EUA, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. A empresa acrescentou ainda que poderá ser importante para atrair outros investidores americanos e acionistas minoritários.

Banir pode também não ser possível

Seja como for, parece pouco provável que a administração Trump vá conseguir banir o TikTok. Mesmo com as alegadas preocupações de segurança, os poderes do presidente não podem ser tão granulares ao ponto de impedir um software e permitir outros. Parece sim uma medida para criar mais pressão na guerra comercial entre os EUA e a China.