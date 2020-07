Microsoft está já em negociações para comprar o TikTok

O TikTok é atualmente a rede social mais usada e que mais interesse tem trazido para os utilizadores da Internet. Esta assenta na partilha de vídeos de curta duração, com música e tudo o que os utilizadores se lembrarem de adicionar.

Esta fama e este seu crescimento têm trazido problemas à ByteDance, a empresa mãe que criou o TikTok. Agora, e segundo informações dadas como confirmadas, a Microsoft poderá estar a preparar-se para comprar a app, estando as negociações já certamente a decorrer.

Microsoft pode estar a preparar mais uma compra

É ainda uma informação que necessita de confirmação oficial, mas o The New York Times está a avançar com mais uma possível compra dentro do universo das empresas tecnológicas. Desta vez a visada parece ser o TikTok, que estará prestes a passar para as mãos da Microsoft.

Segundo o que é revelado, várias fontes associadas ao processo revelaram que as negociações já foram iniciadas. O interesse da Microsoft é real e poderá resolver um problema que a rede social tem atualmente em mãos e que dificilmente poderá ultrapassar.

A forma do TikTok deixar de ser da China

Sendo uma empresa chinesa, a ByteDance estará debaixo do olhar atento das autoridades norte-americanas. Fontes conhecedoras do processo avançam que muito em breve o próprio presidente Trump irá assinar uma ordem executiva a obrigar a empresa chinesa a vender este ativo. Só assim poderá operar nos EUA.

Caso este cenário se concretize, a venda do TikTok terá de ser uma realidade e é aqui que a Microsoft certamente entrará. Esta vai adicionar esta rede social aos seus ativos e aumentar assim a sua presença web, juntamente aos muitos milhões de utilizadores que a rede trará.

Rede social mudará de mãos em breve

Esta é uma informação que ainda não foi confirmada e como tal não existem ainda dados concretos sobre a sua materialização. Mesmo não sendo lógico para a ByteDance a venda do TikTok, é a única forma de poder manter a app nos EUA e noutras partes do planeta.

As acusações que têm surgido, vindo até do próprio presidente norte-americano, revelam que sendo uma empresa chinesa tem de partilhar dados. Assim, e como anteriormente foi várias vezes acusada, estes ficam na posse da China.