E a Terra tornou-se numa gigantesca “bola de neve”

Provavelmente, com o calor que se faz sentir, a ideia de ter o planeta totalmente coberto de neve até poderá não parecer credível. Contudo, uma mudança repentina e rápida no nível de radiação solar fez com que o gelo cobrisse a Terra totalmente há 717 milhões de anos.

Pese o facto de a última vez ter acontecido há muitos milhões de anos, os cientistas acreditam que tal evento já aconteceu várias vezes. Assim, a dúvida que se coloca é: poderá acontecer de novo?

Terra, a bola de neve

Segundo os cientistas, a Terra, há 717 milhões de anos, estava coberta por uma grande camada de neve e gelo. Este evento recebeu o nome de “Snowball Earth” e poderá ter ocorrido várias vezes ao longo da história do nosso planeta. As temperaturas médias atingiram cinquenta graus abaixo de zero e o gelo nos polos espalhou-se até ao equador.

Uma paisagem magnífica e sombria

Muito provavelmente, o gatilho foi um bloqueio da luz solar causado por um acontecimento ainda por esclarecer. No entanto, as hipóteses poderão apontar para erupções vulcânicas maciças, que lançassem aerossóis na atmosfera, ou algas primitivas que, por algum mecanismo, facilitassem a formação de nuvens que refletiam a luz.

Uma equipa de investigadores do MIT desenvolveu um modelo matemático que lança luz sobre a formação destas eras extremamente frias. Segundo o que o estudo, publicado em Proceedings of Royal Society A, conclui é que ocorrem glaciações globais quando o nível de radiação solar recebida pela superfície do planeta muda rapidamente num período geologicamente curto.

Portanto, a questão fulcral aqui não é a quantidade de radiação solar diminuir num ponto específico, mas a chave está na velocidade com que faz isso.

A chave está na radiação

A investigação desenvolvida pelos especialistas tem em conta vários parâmetros. Assim, é importante perceber a relação entre a radiação solar de entrada e saída, a temperatura da superfície da Terra, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera e os efeitos na absorção e armazenamento de dióxido de carbono atmosférico. Os especialistas foram capazes de ajustar cada um destes parâmetros para ver quais condições geravam uma “Terra da bola de neve”.

O que foi compreendido é que para o nosso planeta se transformar numa bola de gelo era preciso que a radiação solar recebida diminuísse rapidamente. Isto é, se essa radiação reduzisse, por exemplo, a uma taxa de 2%, seriam necessários aproximadamente 10 mil anos para a Terra entrar na era glacial global. Contudo, não há certezas qual seria a taxa crítica para o evento fosse mais rápido.

As causas podem realmente ser aquelas mencionadas em cima, isto é, erupções maciças ou um processo biológico.

Podemos causar este evento?

O que foi concluído pelos cientistas poderá ajudar a humanidade a pensar. Isto é, se não existir um plano ambiental global, seguramente os problema começarão a ser mais e de maior gravidade.

Embora a humanidade não desencadeie uma glaciação de bola de neve na nossa trajetória climática atual, a existência de um ‘ponto de inflexão induzido pela velocidade’ em escala global pode continuar a ser motivo de preocupação.

Explicou Constantin Arnscheidt, do Departamento de Ciência. Terra, Atmosférica e Planetária (EAPS) e principal autor do estudo.

Independentemente dos processos específicos que desencadearam as eras glaciais passadas, os cientistas concordam que o “Snowball Earth” surgiu de um efeito “descontrolado”. Quer isto dizer que à medida que a luz do sol diminui, o gelo expande-se dos polos em direção ao equador.

À medida que mais gelo cobre o globo, o planeta torna-se mais reflexivo, ou mais alto, em albedo (coeficiente de reflexão) que arrefece ainda mais a superfície para que mais gelo se expanda. Eventualmente, se o gelo atingir um certo grau, isso torna-se num processo descontrolado, resultando na era global do gelo. Obviamente, as glaciações do mundo na Terra são de natureza temporária, devido ao ciclo de carbono do planeta.

Em resumo, os cientistas concordam que a formação da “Terra da bola de neve” tem algo a ver com o equilíbrio entre a luz solar recebida, o feedback do albedo de gelo e o ciclo global do carbono.

O que aconteceu na Terra pode explicar o que existe noutros planetas

As descobertas também podem ser aplicadas à busca de vida em outros planetas. Os pesquisadores se interessaram em encontrar exoplanetas dentro da zona habitável, a uma distância da sua estrela que estaria dentro de uma faixa de temperatura que pudesse sustentar a vida. O novo estudo sugere que esses planetas, como a Terra, também podem congelar temporariamente se o clima mudar abruptamente. Mesmo que estejam dentro de uma zona habitável, planetas semelhantes aos nossos podem ser mais suscetíveis a glaciações globais do que se pensava anteriormente.

Poderíamos ter um planeta que ficasse bem dentro da zona habitável clássica, mas se a luz do sol mudar muito rápido, poderíamos ter uma ‘bola de neve na Terra. O que isso destaca é a noção de que existem muito mais nuances no conceito de habitabilidade.

Comcluiu Arnscheidt.