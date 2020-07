Microsoft vai descontinuar a assistente Cortana para Android e iOS

Se utiliza a assistente virtual Cortana no seu smarthone, então hoje as notícias não são as melhores. A Microsoft acaba de anunciar que vai descontinuar a Cortana para os sistemas operativos Android e iOS.

Para além desta decisão, a empresa de Redmond anunciou outras mudanças para a sua assistente social, que já foi lançada há 6 anos.

Microsoft vai acabar com a Cortana para Android e iOS

A empresa fundada por Bill Gates acaba de anunciar que vai descontinuar a sua assistente virtual Cortana para os sistemas operativos móveis Android e iOS.

Através de uma publicação oficial partilhada nesta sexta-feira, a Microsoft divulgou todas as mudanças que tem preparadas para o software nos próximos tempos.

De acordo com a Microsoft, a assistente virtual Cortana será descontinuada do Android e do iOS para todos os países. Para além disso, a empresa de Redmond vai também acabar com o suporte da assistente para outros dispositivos.

A primeira grande mudança é que a Microsoft vai acabar com o suporte a todos os recursos desenvolvidos por terceiros. Desta forma, as skills vão deixar de estar disponíveis já a partir do dia 7 de setembro de 2020.

De seguida, segundo a empresa, o Android e o iOS vão deixar de poder contar com a assistente virtual já no início do ano de 2021.

Mas há ainda mais alterações pois a Microsoft anunciou também o fim da versão antiga da assistente nos primeiros Surface Headphones, também em 2021. No entanto os Surface Headphones e os Surface Earbuds podem continuar a usufruir da nova Cortana do Outlook.

Também o smart speaker Harman Kardon Invoke, rival do Amazon Echo, vai perder o suporte da assistente virtual em janeiro do próximo ano.

A Microsoft já havia recentemente anunciado algumas mudanças na Cortana, nomeadamente acerca das muitas funcionalidades que o software iria deixar de oferecer.

