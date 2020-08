Chat bubbles: Telegram copia funcionalidade do Messenger do Facebook

Muito para além das suas funcionalidades de segurança, o Telegram tem apresentado novidades para melhorar a sua interface e a sua usabilidade. Os utilizadores agradecem e por isso esta app tem ganho cada vez mais adeptos.

Uma novidade chegou agora, apesar de não estar ainda disponível para todos os utilizadores. Falamos das Chat bubbles, que alertam para novas mensagens. Esta é decerto já conhecida de todos, de um concorrente, o Messenger do Facebook.

Os trabalhos de melhoria e otimização do Telegram não param. Este serviço de mensagens tem certamente de base uma segurança única, mas procura renovar-se de forma periódica para trazer novidades importantes e que os utilizadores pedem para o seu dia a dia.

Uma novidade do Telegram para as mensagens

A mais recente parece estar escondida, provavelmente para ser usada em testes, antes de ser disponibilizada de forma global. Falamos das Chat bubbles, que mostram no ecrã principal todas as mensagens que forem recebidas pelo utilizador.

Após recebidas, podem ser abertas para que sejam dadas as respostas necessárias, sem ter de abrir a app. Estas são já bem conhecidas do Messenger do Facebook, onde há vários anos que são usadas pelos utilizadores para receber mensagens e decerto depois responder.

Uma cópia do que existe no Messenger do Facebook

Quem quiser testar já esta novidade só precisa mesmo de a ativar no Telegram. Abrindo o menu secreto que existe no Telegram, como já tínhamos antes revelado, será dado acesso à lista de opções presentes e que podem certamente ser usadas.

No final desta lista, vão encontrar a opção Chat bubbles, que vão estar desabilitadas. Só precisam de carregar ai para as ativar. Se necessário, podem ter de aceder às opções de programador do Android e ativar também aqui a opção Bolhas.

Mesmo não sendo uma novidade no universo Android, as Chat bubbles são principalmente muito interessantes para o Telegram. A prova vem do Messenger do Facebook, de onde esta opção é originária e que muitos usam para ter as suas mensagens acessíveis facilmente.