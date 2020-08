A atualização de maio de 2020 do Windows 10 trouxe muitas novidades, mas também abriu algumas falhas e alguns problemas para os utilizadores. A Microsoft tem lançado novas correções, mas nem sempre com os resultados esperados e até com efeitos complicados.

Um novo conjunto de melhorias foi agora apresentado e disponibilizado aos utilizadores do Windows 10 pela Microsoft. Esta atualização promete principalmente resolver muitos problemas deste sistema e procura assim trazer melhorias para os utilizadores.

Mais uma atualização do Windows 10

Foi há poucas horas que a Microsoft anunciou e lançou a sua mais recente atualização do Windows 10. Esta está dedicada à versão 2004, ou seja, à mais recente grande atualização deste sistema operativo. Surge marcada com a identificação 19041.423 e é conhecida como KB4568831.

Sendo uma atualização cumulativa e intermédia, não vai ser instalada automaticamente e nem ser oferecida aos utilizadores. Estes vão ter de a procurar ativamente e depois fazer a sua instalação manual no Windows 10.

Microsoft quer resolver problemas

Esta atualização foca-se essencialmente em corrigir problemas que a versão anterior trouxe para este sistema operativo da Microsoft. Falamos de falhas e erros que foram descobertos após o seu lançamento e que estão a impedir o correto funcionamento do Windows 10.

Das muitas correções destaca-se certamente a do problema que impedia o acesso à Internet ao ser usado um modem. Há ainda a chegada da solução para um conhecido problema com a app Definições e que a impediam de ser aberta pelos utilizadores.

Correções que melhoram este sistema

Outras correções estão igualmente na impressão por rede. Algumas apps estavam com problemas em aceder a esta função, que agora fica resolvido. No campo dos dispositivos ARM64 há também a chegada de correções de problemas e refinamentos de segurança.

Como dissemos antes, esta atualização não será instalada automaticamente e nem proposta aos utilizadores. Estes devem ativamente fazer a sua pesquisa e depois instalá-la manualmente. Em alternativa, esta pode ser descarregada do Microsoft Update Catalog.