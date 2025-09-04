Não atualize o Android Auto! Problema grave bloqueia a app

A Google tem um novo problema de conectividade ao Android Auto 15.0. Esta situação está a tornar-se cada vez mais comum. A plataforma para automóveis baseada nas propostas da gigante das pesquisas apresenta erros de comunicação, e a aplicação simplesmente deixou de funcionar. Tudo acontece após uma atualização.

A versão mais recente do Android Auto, a 15.0, começou a causar novos problemas de conectividade em milhões de telemóveis Android. Os utilizadores começam a relatar erros comuns, como o temido "ecrã vermelho da morte". As queixas continuam a crescer após o lançamento da mais recente versão do Android Auto. Os que atualizaram para a versão beta 15.1, receberão uma mensagem no telemóvel a avisar que o software do carro não é compatível com o Android Auto do telemóvel.

Os utilizadores relatam os mesmos problemas: o ecrã do sistema fica preto, exibe cores mais baças e perde contraste. Os problemas vão além de simples problemas de ligação a telemóveis. Os erros na ligação a dispositivos móveis surgiram logo após o lançamento do pacote de atualização, em agosto. No Reddit, concordam que os problemas surgiram após a mais recente versão do Android Auto.

As atualizações de software estão por trás dos "ecrãs vermelhos da morte" nos telemóveis. O erro é comum entre os utilizadores com a versão mais recente do Android Auto, mas os dispositivos Samsung e Google Pixel são os mais afetados, especialmente o Pixel 9 e o 9 Pro. A origem do problema pode estar na atualização de segurança de agosto, que faz parte de um pacote de melhorias que todos os fabricantes incluem nos seus telefones.

Os condutores tentaram de tudo para resolver o problema, mas ainda não encontraram uma solução. Substituir o cabo que liga o carro ao smartphone não é eficaz. Algumas pessoas afirmam que apagar os dados do Android Auto e reiniciar a app pode funcionar, mas o problema volta a ocorrer passado um curto período.

A empresa de Mountain View ainda não se pronunciou sobre este problema de conectividade, mas os condutores inundaram os fóruns do Reddit e da Google com dicas. O mais comum é verificar a presença de uma VPN ativada, que causar interferência no Android Auto.

Os condutores descobriram que os problemas ocorrem com mais frequência em veículos onde as definições de hora do sistema de infoentretenimento não correspondem às dos seus smartphones. A atualização pode alterar a hora no smartphone.