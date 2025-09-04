“Carros são melhores”: preço dos elétricos da China não é o problema das marcas tradicionais
Muito se tem falado sobre os veículos elétricos da China, especialmente em relação ao preço a que as fabricantes conseguem comercializá-los. Para o diretor-executivo da norte-americana Rivian, o problema das marcas tradicionais não deveria ser o preço dos modelos chineses, mas antes o facto de estes serem "de facto" melhores.
As fabricantes chinesas têm investido na globalização do seu negócio. De facto, se antes estavam apenas na China e pouco ou nada se sabia sobre os seus modelos, agora têm procurado chegar a cada vez mais mercados, estendendo o seu catálogo a novos consumidores.
Pelo preço a que as marcas chinesas conseguem vender os seus carros, especialmente modelos eletrificados, a penetração em mercados como o europeu e o americano tem sido bem-sucedida.
Afinal, por cá, os carros elétricos ainda não são para a maioria das carteiras e valores mais baixos são inevitavelmente mais apelativos.
Para o diretor-executivo da Rivian, RJ Scaringe, no entanto, não é no preço que reside a vantagem competitiva dos nomes chineses.
Afinal, o preço não é a única vantagem das fabricantes chinesas
Na perspetiva do executivo, embora o preço seja um fator, os carros chineses são "de facto" melhores e essa deveria ser a preocupação das fabricantes tradicionais.
O que é alarmante, se olhar para toda a indústria, é que a tecnologia é muito melhor. Se eu fosse uma fabricante existente, ficaria menos preocupado com o custo e mais focado em "os carros são de facto melhores".
Opinou Scaringe, referindo-se à indústria de veículos elétricos da China, durante uma conversa no podcast Plugged-In, onde explorou a ameaça que os veículos elétricos chineses representam para a indústria automóvel dos Estados Unidos.
Neste momento, o facto de o crescimento das fabricantes chinesas ter sido impulsionado pelos apoios do Governo chinês, ou pelos custos de mão de obra ou pelo aproveitamento da propriedade intelectual ocidental não é o mais relevante. Conforme citado, a questão é, agora, comparar os produtos.
Uma de duas coisas acontecerá: ou vamos implementar taxas que igualem os custos, ou vamos permitir que as fabricantes chinesas construam nos Estados Unidos. Em ambos os casos, o custo será essencialmente igual.
Para Scaringe, as fabricantes chinesas só conseguem manter os custos dos seus veículos elétricos baixos na China, onde o governo pode dar incentivos às empresas para construir fábricas, manter os custos de empréstimos baixos e garantir mão de obra barata.
No entanto, assim que essas empresas chinesas de veículos elétricos começarem a fabricar os seus carros noutros países, a sua vantagem de preço desaparecerá rapidamente. E é aí que a qualidade do produto vai destacar-se.
Não há nenhuma fórmula mágica na China que permita fabricar carros mais facilmente. Há toda uma série de fatores que levam a uma base de custos globalmente mais baixa.
Na opinião do diretor-executivo da Rivian, as fabricantes tradicionais só conseguirão competir melhorando as suas propostas de produto: "Com o tempo, acho que as fabricantes chinesas podem começar a fabricar aqui; e aí elas vão ganhar não em custo, porque o custo será o mesmo ou quase o mesmo, mas em tecnologia".
A corroborar esta opinião está uma partilha do diretor-executivo da Ford, feita anteriormente, após uma viagem à China.
Em setembro de 2024, Jim Farley viajou para o país, conheceu o mundo automóvel chinês e regressou chocado.
Pergunta para queijinho: Porque razão os chineses que vivem na Europa compram carros europeus e não chineses?
Da mesma forma que não vês chineses nos restarurantes chineses…. Até na china quem vendia mais não eram marcas locais.
Porque se calhar a nivel de comparaçao de preço com tarifas aplicadas a produtos chineses, os europeus ficam mais em conta.
Se calhar porque tal como o resto dos europeus são livres de o carro lhes apetece comprar, independentemente da origem do mesmo.
Então mostre lá qual a percentagem de chineses que compra carros europeus vs chineses ?
Na cidade onde resido, pequena, com comunidade chinesa relevante, nunca vi nenhum circular em veículos chineses. Sempre europeus e/ou japoneses.
o “chinês” que é meu colega de trabalho tem um audi a4 e o que é meu vizinho (vive no prédio em frente) tem um mercedes classe c … não conheço mais “chinocas” mas vou ficar atento
Talvez pela mesma razão que se fosses agora viver para os EUA, compravas um Mustang ou um Escalade…?
Com a quantidade de marcas americanas estás a reduzir muito as opções. Eu nao sou grande exemplo mas quando vivi nos EUA só tive carros alemães, SUVs lógico
para desmontar…ver a tecnologia usada…passar a informação aos camaradas…depois eles copiam…fazem igual…e mandam para a europa…com materiais de 2ª…exatamente como fazem com os relógios suíços…copiam modelos…funções…etc…e colocam na europa através da temu…aliexpress..amazon…
Estás 30 anos atrasado
Para mostrar que estao “bem na vida”. Da mesma razao que pessoal que ganha o ordenado minimo muitas vezes andam de BMW ou Mercedes
Os chineses que vivem na Europa não compram carros. Pelo menos os de Lisboa e Porto. Não são estúpidos ao ponto de gastar 5 minutos ou mais para fazer 1 km, com um custo mínimo de 20 euros/100 kms.
Curioso, em Lisboa so vejo chineses de bmw, Mercedes, range rover e todos a viver no parque das nações. No Porto nem sei se existem chineses.
Confirmo a tendência, vivo numa zona privilegiada do nosso país, e com dezenas de Chineses e muitos com topo de gama tanto VE ou combustão Alemães e Tesla, acho que nunca vi nenhum num BYD, mas vou estar mais atento.
Carregas o carro em casas e fazes 1.85 Euros / 100kms, qual é a duvida ?