“Carros são melhores”: preço dos elétricos da China não é o problema das marcas tradicionais

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Paulo says:
    4 de Setembro de 2025 às 10:09

    Pergunta para queijinho: Porque razão os chineses que vivem na Europa compram carros europeus e não chineses?

  2. Grunho says:
    4 de Setembro de 2025 às 11:19

    Os chineses que vivem na Europa não compram carros. Pelo menos os de Lisboa e Porto. Não são estúpidos ao ponto de gastar 5 minutos ou mais para fazer 1 km, com um custo mínimo de 20 euros/100 kms.

    • Zé Fonseca A. says:
      4 de Setembro de 2025 às 11:28

      Curioso, em Lisboa so vejo chineses de bmw, Mercedes, range rover e todos a viver no parque das nações. No Porto nem sei se existem chineses.

      • B@rão Vermelho says:
        4 de Setembro de 2025 às 11:54

        Confirmo a tendência, vivo numa zona privilegiada do nosso país, e com dezenas de Chineses e muitos com topo de gama tanto VE ou combustão Alemães e Tesla, acho que nunca vi nenhum num BYD, mas vou estar mais atento.

    • André Silva says:
      4 de Setembro de 2025 às 11:37

      Carregas o carro em casas e fazes 1.85 Euros / 100kms, qual é a duvida ?

