Campanha presidencial de Donald Trump quer banir o TikTok

A campanha presidencial do presidente dos EUA, Donald Trump, lançou anúncios no Facebook e Instagram, solicitando aos utilizadores que banam o TikTok. Os anúncios nas plataformas de multimédia pedem aos apoiantes que assinem uma “petição” para proibir a aplicação de criação de vídeos TikTok.

Como normalmente se sabe, estas ações do presidente dos Estados Unidos trazem sempre algo mais. Agora está a investir para banir a aplicação chinesa TikTok.

Donald Trump quer banir o TikTok

TikTok, também conhecida como Douyin na China, é uma aplicação multimédia dedicada a criar e partilhar vídeos curtos. Da propriedade da empresa de tecnologia chinesa ByteDance, a app nasceu na China, em setembro de 2016. A ferramenta multimédia internacionalizou-se em 2017, mas foi em 2018 que ganhou a visibilidade que se conhece, ao tornar-se na app mais descarregada nos Estados Unidos.

Atualmente, esta aplicação está na mira do presidente dos EUA. A campanha presidencial de Donald Trump está a patrocinar anúncios no Facebook e no Instagram, a pedir aos seus apoiantes que banam o TikTok. Conforme foi relatado, os anúncios que são mostrados no Facebook e Instagram lê-se:

O TikTok foi apanhado em flagrante a monitorizar o que está na área de transferência do seu telefone.

Estes anúncios incentivam os espetadores a assinarem a petição para apoiar a proibição do TikTok nos EUA. Os anúncios direcionam os utilizadores para uma pesquisa em que são solicitadas informações pessoais, como endereço de email e número de telefone.

Os anúncios começaram a aparecer nos feeds desde a sexta-feira passada. Estes anúncios surgiram após ter sido apontado que os adolescentes do TikTok teriam um contributo abaixo do esperado na participação no comício da campanha do Presidente Trump, em Tulsa.

Pedido de Trump para banir traz água no bico

O Comité Trump Make America Great Again pagou pelos anúncios e tem como alvo os utilizadores de 18 a 64 anos provenientes de estados eleitorais como Texas e Florida.

A administração de Trump criou um cenário onde mistura a app TikTok, a doença COVID-19, a invasão de privacidade para “motivar” os seus apoiantes e banir este software. Aliás, a administração Trump tem sempre na mira software e tecnologia que vem da China. A essa tecnologia é imputada, pelo presidente, problemas de segurança nacional. Contudo, nunca tais alegações foram comprovadas!

Os anúncios no Facebook apareceram e disseram que “o TikTok está a espioná-lo”. A imagem do anúncio foi partilhada no Twitter por Will Steaking, da ABC News, e Taylor Lorenz.

Conforme é sabido, a alusão de que o TikTok está a espiar a área de transferências dos smartphones refere-se à questão de segurança, que foi descoberta pelo iOS 14 da Apple, e várias outras app como AliExpress, AccuWeather, Call Of Duty Mobile, Google Notícias, Overstock, LinkedIn, Reddit e outros.