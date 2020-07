TikTok quer deixar de ser uma app chinesa?

O TikTok é a app mais popular e com mais donwloads em todo o mundo. No entanto, a sua popularidade pode estar a ficar comprometida com vários países a bloqueá-la e outros a ameaçar fazê-lo, por alegadas recolhas de dados dos utilizadores e por estar sediada na China.

Agora sabe-se que o TikTok poderá estar para mudar a sede da sua empresa, saindo da China.

TikTok – mudanças necessárias para se manter na liderança?

A aplicação TikTok é dedicada à criação e partilha de vídeos, onde a criatividade, o sentido de humor e as habilidades dos utilizadores são postas à prova. Se inicialmente eram os mais jovens que se sentiam atraídos pelas potencialidades da rede social, hoje, gente de todas as idades está rendida.

Por isso, temos o TikTok como a app mais popular e com mais número de downloads mensais em todo o mundo e há vários meses.

Contudo, pelo facto de ser assumidamente uma app chinesa e por nos últimos meses ter estado a ser alvo de acusações referentes à recolha de dados dos utilizadores, os seus criadores parecem estar dispostos a mudar as regras do jogo.

Ontem a Reuters avançou com a notícia de que a empresa detentora do TikTok poderia estar a pensar mudar a sua sede para outro local. Londres foi uma das cidades indicadas.

Londres afasta-se desta hipótese

Depois das notícias que davam Londres como a cidade para possível mudança da empresa que gere o TikTok, alguma imprensa do país veio afastar essa hipótese. Tal é justificado com as recentes tensões entre a China e o Reino Unido. Há que lembrar que o Reino Unido está a avançar com um processo para remoção de todas as antenas 5G do país que pertençam à Huawei.

Com esta alteração, a ByteDance, detentora do TikTok, poderia aumentar significativamente a sua força de trabalho nos próximos anos. Além disso, estaria a distanciar-se do seu país de origem, a China, que tem trazido alguns dissabores, com vários países a quererem bani-la.

A ByteDance estará também a avaliar mudanças na sua estrutura corporativa.

Há que relembrar que, recentemente, a Índia baniu o TikTok e outras 58 apps chinesas do seu país. Depois disto, já os Estados Unidos vieram revelar a sua intenção em banir também a app. A Coreia do Sul, através da Comissão de Comunicações da Coreia, aplicou uma multa ao TikTok por manipular dados de crianças.

Hoje mesmo, surgiu a notícia de que também a Austrália está a escrutinar a plataforma. Assim, pertende perceber de que forma poderão os utilizadores e os seus dados estar comprometidos.