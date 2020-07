Apple poderá apresentar OLED com toque integrado nos iPhones de 2021

A Apple está paulatinamente a apostar nos ecrãs OLED e em breve poderá ter toda a sua gama de iPhones com esta tecnologia. Segundo informações, a empresa, já no próximo ano, terá um novo OLED com toque integrado para todos os seus smartphones. A gigante tecnológica fez uma encomenda de grandes quantidades desta variante dos ecrãs OLED tradicionais.

A Samsung continuam com um papel importante no fornecimento de ecrãs OLED à Apple. Apesar do iPhone 12 ter outras empresas na lista de fornecedores, há uma nova tecnologia que poderá enriquecer a oferta.

Novos ecrãs para todos os iPhones em 2021 e para alguns em 2020?

De acordo com um novo relatório, a gigante baseada em Cupertino encomendou ecrãs OLED com toque integrado para a série 2021 do iPhone. Por outras palavras, os iPhones que serão lançados no próximo ano poderão todos apresentar os novos ecrãs tácteis integrados.

Um painel OLED táctil integrado é uma variante do ecrã OLED. Enquanto os OLED tradicionais fixam uma película de sensor táctil (TFE) no painel, a variante integrada tem este sensor táctil incorporado no próprio painel. Ou seja, não é necessário acrescentar uma camada separada.

Assim, os ecrãs tácteis integrados são mais finos do que as variantes convencionais. Isto também dá aos OEM e fornecedores mais flexibilidade para as suas ofertas, ao mesmo tempo que se torna mais rentável.

Até agora, a Apple tem utilizado os ecrãs tradicionais que têm uma película táctil adicionada, embora isso possa mudar em breve com o lançamento da próxima série iPhone 12 no final deste ano. Alguns poderão já trazer esta novidade!

Samsung está por trás deste fornecimento

Além da novidade do novo material, as fontes revelaram que existem também diferentes tamanhos. Assim, a Apple estará a comprar estes novos ecrãs com um painel de 5,4 polegadas, 6,1 polegadas, e 6,7 polegadas. Conforme temos vindo a perceber, estes são os tamanhos da oferta do iPhone 12.

Os novos OLED com toque integrado estão a ser fornecidos pela Samsung Display, isto porque só recentemente é que a LG começou a trabalhar nesta tecnologia (poderá no próximo ano começar a fornecer). Espera-se que os preços destes ecrãs sejam competitivos e que a marca sul-coreana, já em atividade num grande cliente como a Apple, só irá aumentar a popularidade da tecnologia também dentro da indústria.

