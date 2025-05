NVIDIA junta-se a empresas europeias para construir um supercomputador de IA na Suécia

Com a ambição de transformar e preparar as principais indústrias da Suécia para a era da Inteligência Artificial (IA), que se reforça a cada dia, um consórcio de empresas do país juntou-se à NVIDIA para construir um supercomputador.

Em parceria com a Wallenberg Investments, os nomes da indústria sueca AstraZeneca, Ericsson, Saab e SEB revelaram planos para construir uma nova infraestrutura de IA.

A computação, redes e software serão assinados pela NVIDIA, que ajudará o país a transformar e preparar as suas principais indústrias para a era da IA.

Conforme a informação divulgada num comunicado oficial, o objetivo é que a primeira fase da implementação seja composta por dois NVIDIA DGX SuperPODs com os sistemas Grace Blackwell GB300 de última geração da NVIDIA, tornando-o o maior supercomputador de IA empresarial da Suécia, uma vez operacional.

Será utilizado para executar workloads de IA pesadas em termos de computação para acelerar processos como o treino de modelos de IA específicos e a inferência em grande escala, incluindo IA de raciocínio.

Tal como a eletricidade alimentou a era industrial e a Internet alimentou a era digital, a IA é o motor da próxima revolução industrial.

Apontou Jensen Huang, fundador e diretor-executivo da NVIDIA, acrescentando que através desta iniciativa, que descreveu como visionária, e dos líderes da indústria sueca, "o país está a construir a sua primeira infraestrutura de IA, lançando as bases para avanços na ciência, indústria e sociedade, e garantindo [o seu] lugar na vanguarda da era da IA".

Suécia vai crescer no mundo da IA com a ajuda da NVIDIA

A parceria entre as empresas suecas e a NVIDIA procurará impulsionar a inovação da IA na Suécia através da criação de competências em todas as indústrias, bem como da promoção da partilha de conhecimentos.

Para isso, as empresas definiram os seguintes caminhos: