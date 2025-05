Lucros da Xiaomi disparam mais de 64% superando todas as expectativas

A Xiaomi anunciou um expressivo aumento de 64,5% no seu lucro ajustado durante o primeiro trimestre de 2025, atingindo os 1,3 mil milhões de euros. Este resultado, segundo a empresa, representa um forte indício para 2025.

Lucros da Xiaomi disparam mais de 64%

Os números divulgados revelam que os resultados superaram as expectativas do mercado, com a receita trimestral a alcançar 13,6 mil milhões de euros. Isso traduz-se num crescimento homólogo de 47,4%. A Xiaomi salientou que o lucro líquido ajustado atingiu 1,3 mil milhões de euros, um aumento de 64,5% relativamente a 2024, sinalizando um forte início para 2025. Isso criou um crescimento robusto em todas as suas áreas.

Nos smartphones, a receita aumentou 8,9% em termos homólogos, para 6,1 mil milhões de euros. A empresa destacou ter recuperado o primeiro lugar na China após uma década, conquistando 18,8% de quota de mercado. As remessas globais de smartphones atingiram 41,8 milhões de unidades, alcançando um crescimento anual por sete trimestres consecutivos.

Receita nos smartphones aumentou

Dados da Canalys citados pela Xiaomi, revelam que a empresa manteve-se no Top 3 do ranking mundial de vendas de smartphones pelo 19.º trimestre consecutivo. Isso garantiu uma quota de mercado de 14,1%. O segmento do IoT e produtos de lifestyle registou um incremento de 58,7% na receita, alcançando 3,9 mil milhões de euros.

As vendas provenientes de carros elétricos, IA e outras novas iniciativas cifraram-se em 2,2 mil milhões de euros. Trouxe entregas de veículos da série Xiaomi SU7 totalizando 75.869 unidades. A empresa assegura que o seu negócio de veículos inteligentes atinge um crescimento estável e aumenta a capacidade de produção para cumprir o objetivo de entrega de 350.000 veículos para o ano inteiro.

SU7 continua a crescer nas unidades

A empresa reiterou o seu compromisso com a inovação. Para isso, informou que os gastos com I&D atingiram 818 milhões de euros no primeiro trimestre. É um aumento de 30,1% relativamente ao ano anterior. A Xiaomi está empenhada em investir em tecnologias de base fundamental e em tornar-se um líder global na evolução das tecnologias.

Em 31 de março, a equipa de I&D da Xiaomi atingiu um recorde de 21.731 pessoas. A empresa alargou as suas capacidades de propriedade intelectual, obtendo mais de 43.000 patentes em todo o mundo. Além disso, tem planos para investir 24,4 mil milhões de euros em I&D nos próximos cinco anos.