Novo trailer de DIRT 5 mostra novidades

A Codemasters continua a revelar novidades sobre DIRT 5 que, conforme vimos aqui, chegará no próximo outono.

Recentemente foi revelado um trailer que mostra um pouco mais do jogo e das suas características.

DIRT 5 encontra-se a acelerar rumo ao seu lançamento, no próximo outono, e a Codemasters tem vindo a revelar novidades sobre o jogo (ver aqui).

Recentemente foi libertado um novo trailer do jogo que levanta o véu sobre algumas novidades que o jogo vai trazer, como algumas classes de carros, algumas localizações e modos de jogo.

O trailer passa os olhos pelo Brasil enquanto os carros voam sob o olhar do Cristo Redentor, ou pelos terrenos arenosos do Arkansas nos Estados Unidos da América e finalizando nas areias escaldantes do deserto de Marrocos.

DIRT 5 disponibilizará a maior diversidade de veículos já vista nos outros jogos DIRT anteriores. Desde bólides de 900 cv, aos ‘rock bounces’ para terrenos mais rochosos, até os carros de rally mais modernos.

Existem 13 classes de carros no total que poderemos encontrar em DIRT 5 (podem ver aqui), pelo que os jogadores terão muita oferta para os ajudar na descoberta dos seus estilos de condução. Nota de relevo para o regresso de jogo multiplayer em split screen.

Quanto aos modos de jogo:

Landrush – Circuitos baseados em terreno duro que apresentam saltos brutais. Tratam-se de circuitos bastante técnicos e exigentes. As condições atmosféricas variáveis do jogo, influenciam a condição do terreno, tornando o jogo numa competição que exige total concentração e capacidade de adaptação.

– Circuitos baseados em terreno duro que apresentam saltos brutais. Tratam-se de circuitos bastante técnicos e exigentes. As condições atmosféricas variáveis do jogo, influenciam a condição do terreno, tornando o jogo numa competição que exige total concentração e capacidade de adaptação. Rally Raid – Ao controlo de carros desenhados para offroad extremo, este modo consiste em trajetos divididos em zonas, que têm de ser cumpridas, ponto a ponto, e que exigem rapidez e atenção.

– Ao controlo de carros desenhados para offroad extremo, este modo consiste em trajetos divididos em zonas, que têm de ser cumpridas, ponto a ponto, e que exigem rapidez e atenção. Ice Breaker – Tal como o nome indica, este modo leva os jogadores a correrem em gelo. Aceleração e Drift são os pratos servidos neste modo.

– Tal como o nome indica, este modo leva os jogadores a correrem em gelo. Aceleração e Drift são os pratos servidos neste modo. Stampede – Em lama ou areia, este modo de DIRT 5, será exigente e decorrente em locais naturais, de extrema beleza e… dureza.

– Em lama ou areia, este modo de DIRT 5, será exigente e decorrente em locais naturais, de extrema beleza e… dureza. Path Finder – Novo modo de jogo cuja receita para o sucesso será o equilíbrio entre uma velocidade controlada com estratégia. É um modo duro que combina terrenos off-road extremos, com saltos e caminhos rochosos.

– Novo modo de jogo cuja receita para o sucesso será o equilíbrio entre uma velocidade controlada com estratégia. É um modo duro que combina terrenos off-road extremos, com saltos e caminhos rochosos. Sprint – Modo que será do agrado dos drifters de DIRT 5, com circuitos ovais ou circulares e dedicados a velocidade.

– Modo que será do agrado dos drifters de DIRT 5, com circuitos ovais ou circulares e dedicados a velocidade. Ultra Cross – Terrenos diversos e desenhos de circuitos imprevisíveis, farão deste modo, um Modo Clássico de Rally, mas amplificado até ao extremo.

As Gincanas também estarão de regresso a DIRT após a sua última aparição ter sido em DiRT Showdown.

DIRT 5 será lançado a 9 de outubro para a Xbox One, PlayStation 4 e PC, seguindo os lançamentos das consolas de próxima geração, Xbox Series X e PlayStation 5, mais adiante. A versão do Google Stadia chegará no início de 2021.