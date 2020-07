Codemasters acelera com DIRT 5 rumo ao Outono

DIRT 5 acelera em direção ao seu lançamento em outubro próximo, e ao longo dos últimos meses, muitas têm sido as novidades reveladas pela Codemasters em relação ao jogo.

O Modo Carreira será talvez um dos principais modos de jogo e que recebeu mais atenção, mas há mais!

DIRT vai voltar este ano com DIRT 5 e, se DIRT 4 já se encontrava bastante robusto (ver aqui), as notícias que têm sido reveladas pela Codemasters apontam no sentido desta nova edição ainda estar mais poderosa.

Um dos modos mais reforçados pela Codemasters prende-se com o Modo Carreira do jogo. Segundo os responsáveis da companhia, vai ser uma história longa, repleta de momentos altos (e baixos) e com uma grande envolvência com os intervenientes da modalidade.

A viagem global de DIRT 5 levará o jogador a competir em alguns dos mais exóticos cenários mundiais, tais como o Rio de Janeiro ou a Grécia, passando por Nova Iorque ou mesmo pela China. O Rally não tem limites e DIRT 5 acompanha essa liberdade e globalismo.

Classes de veículos

Uma grande variedade de veículos estarão à espera do jogador, incluindo buggies, camiões ou rock bouncers. Não esquecendo os modernos carros de Rally, claro.

Mas vamos conhecer os diferentes tipos de carros presentes em DIRT 5:

Cross Raid – carros mais virados para terrenos pesados e dificeis, combinando velocidade com força e durabilidade. Exemplos são os Volkswagen Race Touareg 3 e Laffite G-Tec X-Road.

– carros mais virados para terrenos pesados e dificeis, combinando velocidade com força e durabilidade. Exemplos são os Volkswagen Race Touareg 3 e Laffite G-Tec X-Road. Rock Bouncer – estes animais de todo-o-terreno de rodas grandes, grande tração e suspensões todas artilhadas são perfeitos para off-road em rochas e outros terrenos mais extremos.

– estes animais de todo-o-terreno de rodas grandes, grande tração e suspensões todas artilhadas são perfeitos para off-road em rochas e outros terrenos mais extremos. Rally Cross – A classe mais típica do jogo que inclui o Peugeot 208 WRX e o Citroen C3 R5.

– A classe mais típica do jogo que inclui o Peugeot 208 WRX e o Citroen C3 R5. Formula Off Road – Veículos com extrema potência, tanto para estrada como para fora dela. Inclui o WS Auto Racing Mudclaw.

– Veículos com extrema potência, tanto para estrada como para fora dela. Inclui o WS Auto Racing Mudclaw. Classic Rally – Grandes clássicos e ícones do passado do Rally voltam às lides como, por exemplo, o Porsche 924 GTS Rallye.

– Grandes clássicos e ícones do passado do Rally voltam às lides como, por exemplo, o Porsche 924 GTS Rallye. 80s Rally – Clássicos de uma época em que o mais entusiasmante era o offroad. Ford RS200 e Porsche 959 Prodrive Rally Raid são dois dos carros.

– Clássicos de uma época em que o mais entusiasmante era o offroad. Ford RS200 e Porsche 959 Prodrive Rally Raid são dois dos carros. 90s Rally – Mais alguns clássicos de sempre que marcaram o Rally dos tempos. Subaru Impreza S4 e Mitsubishi Lancer Evo VI.

– Mais alguns clássicos de sempre que marcaram o Rally dos tempos. Subaru Impreza S4 e Mitsubishi Lancer Evo VI. Rally GT – Até os carros mais refinados e construidos para alcatrão podem pisar terra, pedra e lama. Esta classe traz alguns carros kitados de forma a poderem aventurar-se fora da estrada como, por exemplo, o Aston Martin V8 Vantage GT-4 e o Porsche 911 R-GT.

– Até os carros mais refinados e construidos para alcatrão podem pisar terra, pedra e lama. Esta classe traz alguns carros kitados de forma a poderem aventurar-se fora da estrada como, por exemplo, o Aston Martin V8 Vantage GT-4 e o Porsche 911 R-GT. Sprint – Cavalagem com fartura é o que estes carros têm, pois, são dos mais rápidos em jogo.

– Cavalagem com fartura é o que estes carros têm, pois, são dos mais rápidos em jogo. Pre Runners – SUVs para todos os terrenos. SUVs kitados para experiências offroad como, por exemplo, o Aston Martin DBX.

– SUVs para todos os terrenos. SUVs kitados para experiências offroad como, por exemplo, o Aston Martin DBX. Super Lites – Veículos leves no peso, são carros rápidos e que estão preparados para a velocidade offroad. Ariel Nomad Tactical e Exomotive Exocet Off-Road entre outros terão de ser domados antes de controlados.

– Veículos leves no peso, são carros rápidos e que estão preparados para a velocidade offroad. Ariel Nomad Tactical e Exomotive Exocet Off-Road entre outros terão de ser domados antes de controlados. Unlimited – Os Big Trucks, ou como quem diz, os grandes camiões. Gigantes como o Jimco Unlimited Truck ou o Brenthel Industries Unlimited Truck.

Split Screen

Parece que o split-screen voltou a estar “na moda”! E ainda bem, pois em televisões com as dimensões e resolução adequadas, é extremamente divertido de se jogar em família ou com amigos.

DIRT 5 vai possuir suporte para até 4 jogadores em split-screen pelo que a diversão na sala de estar encontra-se garantida.

Não estará disponível em todos os modos de jogo, mas pelo menos no Modo Carreira estará.

Modo Carreira

Em DIRT 5, o jogador é lançado às feras, num mundo extremamente competitivo onde as maiores estrelas da modalidade dominam, corrida após corrida.

À medida que os primeiros passos do nosso personagem vão sendo dados, vamos despertar a curiosidade de Alex Janièek (voz de Troy Baker) que nos torna o seu pupilo e nos vai dando ensinamentos valiosos para vingar na modalidade.

Entretanto, surge em cena um outro veterano de outras modalidades motorizadas: Bruno Durand (voz de Nolan North). Trata-se de uma personalidade extremamente competitiva e até um pouco arrogante que não combina com a de Alex Janièek. Cria-se, portanto um ambiente de tensão e rivalidade entre os dois, que será o ponto de partida para a nossa carreira e uma alavancagem para o nosso arranque rumo ao estrelato.

A forma de progresso é, como suposto, assente nos resultados das corridas em que participamos. Existem mais de 100 eventos distintos e em várias modalidades diferentes.

Com base na nossa performance, vamos desbloqueando novos eventos e corridas e assim por aí fora! Mas mais importante. Para se concluir cada um dos 5 capítulos do Modo Carreira, é necessário obter um determinado número de Stamps (Selos).

Estes selos são-nos dados conforme as vitórias que vamos tendo nos eventos e quando obtemos o número necessário no capítulo em que estamos, desbloqueamos o Main Event (Evento Principal) dessa capitulo e que nos permitirá passar ao próximo.

Entretanto, foram ainda revelados os Throwdowns que podem ser desbloqueadas mediante a obtenção de certos objetivos no Modo Carreira. Estes Throwdowns correspondem eventos épicos e extremamente exigentes no qual o jogador é colocado head-to-head com competidores ferozes em corridas vertiginosas.

Por outro lado, uma parte importante do Rally nos tempos modernos (seja real ou virtual) são os Patrocínios. Marcas como a Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace e… a própria Codemasters, marcarão presença no jogo e com as quais podemos acordar contratos de patrocínio.

Cada patrocinador tem objetivos específicos para o acordo assinado (tanto a curto como a longo prazo) assim como também terá recompensas próprias.

E no Modo Carreira o split-screen vai também marcar presença. Isto quer dizer que em qualquer evento do Modo Carreira que tenha múltiplos carros em pista, um amigo nosso pode entrar e competir connosco, em split-screen.

DIRT 5 será lançado a 9 de outubro para Xbox One, PlayStation 4 e PC, estando a edição de Google Stadia agendada para o início de 2021. Entretanto, por alturas das novas consolas (Xbox Series X e Playstation 5) também já haverá a edição respetiva do jogo disponível.

