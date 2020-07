Dica macOS: Como posso ver os ficheiros ocultos?

Há pastas que têm mais do que aquilo que nos mostram, à primeira vista! Por vezes são mesmo ficheiros importantes para uma recuperação de um trabalho perdido, ou de uma pista sobre algo que está a acontecer no nosso computador. Contudo, como esses ficheiros estão ocultos, grande parte das pessoas não tem conhecimento que existem. Hoje vamos mostrar um truque simples, uma combinação de teclas, que pode usar para rapidamente vislumbrar os ficheiros ocultos no seu macOS.

Nos sistemas operativos, estes atalhos são uma vantagem para quem os domina. Em tempos deixámos para Windows 10 atalhos imprescindíveis, deixámos também para Linux e fizemos o mesmo para macOS.

Onde estão os ficheiros ocultos nas pastas do meu macOS?

É uma dica pequena em entendimento, mas grande se tivermos em conta o tempo que nos pode fazer ganhar. Não interessa qual é o sistema operativo, estes atalhos levam-nos diretos ao assunto, no que se pode tornar num aumento do fluxo de trabalho.

Para todos os que usam macOS, esta dica pode ser muito interessante. Abra qualquer pasta do Finder e venha atestar a utilidade desta pérola.

Quantas vezes não procura num ficheiro, algo que está oculto e que tanto trabalho dá a descobrir? Pois bem, a ideia é usar esta combinação de teclas: CMD + SHIFT + .

Rapidamente tem acesso aos ficheiros ocultos. Para os voltar a esconder… faz novamente a mesma combinação. Claro, não é algo que vá usar com frequência, mas saber deste truque pode ser importante quando anda atrás de algo bem protegido no sistema operativo da Apple.

Portanto, sabendo agora o que tem dentro das pastas já pode ver se faz jeito ou se é apenas lixo. Contudo, mesmo que encontre algumas pastas ocultas, saiba, neste artigo, porque não lhes deve mexer. Agora veja como pode tirar mais proveito do seu macOS.

Leia também: