O lixo tecnológico é um dos grandes problemas do planeta em termos de sustentabilidade ambiental e existem limites a cumprir. As fabricantes de equipamentos tecnológicos parecem focadas em minimizar a pegada ambiental e depois de notícias que envolvem a Apple, também a Samsung deverá abdicar de incluir carregador dentro das suas caixas de smartphones.

Será que realmente todos os utilizadores precisam de novos carregadores?

Fará sentido ter mais um carregador?

Atualmente, uma boa parte das famílias tem por casa 2 ou 3 carregadores de smartphones. Existem deles com mais ou menos potência, adaptados ou não ao carregamento rápido. Mas as opções andam certamente perdidas pelas gavetas de casa.

No entanto, a norma aplicada pelos fabricantes de smartphones é incluir nas caixas de venda, pelo menos, o smartphone, um cabo USB e o respetivo adaptador de corrente. Existem depois as que ainda incluem auscultadores, capas de proteção e até películas para o ecrã.

A verdade é que nem todas as pessoas têm necessidade de ter mais acessórios em casa e estes nada mais são do que “lixo”. Aquela boa e velha tralha que enche gavetas e que de que nada serve, até um dia ir parar ao lixo.

A ação da Samsung

São pequenos gestos que vão, aos poucos, mudando hábitos e minimizado os impactos nefastos no meio ambiente. A Samsung, por exemplo, em 2019, anunciou que ia abdicar do plástico nas suas embalagens. Foi então com o Samsung Galaxy S10 que vimos realmente uma mudança dentro da caixa.

Agora pode ser dado um passo mais além. Ainda sem passar de um rumor, fontes sul-coreanas dão conta que as futuras embalagens de smartphones Samsung podem vir sem carregador. Além de uma enorme redução de custos, a Samsung estaria também a minimizar o seu impacto ambiental.

O fim dos carregadores

Aponta-se o início do próximo ano, provavelmente já o lançamento da nova linha Samsung Galaxy S, que tal venha a acontecer. Dentro do universo Samsung, há uma maior unificação dos padrões de carregamento, portanto, quem fizer alteração entre modelos dentro da mesma gama, provavelmente não vai ser afetado por esta exclusão.

Contudo, não é qualquer carregador que carrega um smartphone Samsung. É curioso que ao longo dos anos de testes a smartphones, com várias marcas testadas, a Samsung é única que exigem o carregador próprio para começar a carregar os seus smartphones quando as baterias estão totalmente descarregadas.

A Samsung não é a única que parece estar a pensar abdicar de carregadores dentro das suas caixas. Na semana passada começaram a surgir notícias de que a Apple poderia lançar já os seus iPhone 12 sem carregador e sem auscultadores dentro da caixa.

É evidente que estes acessórios estão sempre disponíveis para venda, podendo ser comprados separadamente. Além disso, as marcas poderão criar caixas com o pack completo de acessórios, aumentando assim o preço final.