Rumor: Caixa do iPhone 12 não incluirá carregador nem auscultadores?

Estamos a caminhar para julho e a Apple estará já, com os seus fornecedores, a preparar a embalagem do iPhone 12. A pouco mais de 3 meses da colocação do produto no mercado, segundo os timings usuais, qualquer alteração à oferta que é tradicional… é razão para notícia. Assim, conforme está a ser avançado pelo analista Ming-Chi Kuo, a caixa do próximo iPhone não trará nem carregador, nem os tradicionais EarPods.

Esta previsão já foi avançada por mais pessoas, normalmente próximas aos processos da Apple na China.

Carregador rápido de 20W para o iPhone 12 terá de ser comprado à parte

Conforme todos já percebemos, este ano está a obrigar o mundo a reformular muitos dos processos comerciais (além de toda a vida). Assim, a Apple este ano já adaptou a sua atividade às condições possíveis. Tal mudança pode mesmo chegar aos que uma caixa do iPhone traz.

Segundo o analista próximo da atividade da empresa de Cupertino na China, Ming-Chi Kuo, a Apple lançará um novo adaptador de energia de 20W como acessório opcional para iPhones e encerrará a produção dos seus adaptadores de energia existentes de 5W e 18W no final deste ano.

Diz-se que as características do novo adaptador de energia de 20W são semelhantes à versão de 18W, com o USB-C Power Delivery para carregamento rápido, como pode ser visto na foto abaixo.

Kuo acredita que os custos de produção do iPhone 12 aumentarão significativamente devido ao suporte 5G. Contudo, é expectável que a Apple o coloque à venda os novos modelos a um preço comparável ao da sua linha iPhone 11. Como tal e poderá ser isso, a empresa irá remover da oferta os EarPods e o adaptador de energia da caixa, reduzindo assim os custos. A Apple provavelmente também divulgará os benefícios ambientais desta mudança.

Além deste rumor, outros dão conta que a Apple irá incluir um cabo Lightning para USB-C na caixa como o único acessório incluído nos modelos do iPhone 12.

Kuo também espera que a Apple deixe de incluir um adaptador de energia de 5W no iPhone SE de segunda geração ainda este ano. No entanto, o analista referiu que um adaptador de energia de 12W continuará a ser incluído nas gerações atuais do iPad, iPad Air e iPad de 10,2 polegadas e iPad mini.

