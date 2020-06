Xiaomi Haylou LS02 – um novo smartwatch por menos de 30 €

O mercado dos smartwatches continua a crescer e este pequeno gadget já não sai do pulso de muitas pessoas. A Apple, sem dúvida, que ajudou a impulsionar este mercado, mas as marcas de baixo custo permitiram que todos tivessem acesso a esta peça de tecnologia. Do ecossistema Xiaomi, a Huami, com a linha Amazfit, e a Haylou, foram duas das empresas que mais ajudaram neste processo.

Hoje damos-lhe a conhecer o Haylou LS02, um modelo que pode ter por menos de 30 €.

Haylou LS02 e o design à “Apple Watch”

Ao ver o relógio inteligente com o ecrã quadrado, com cantos arredondados, numa estrutura metálica, somos sempre remetidos para o smartwatch da Apple. É evidente que a construção e os materiais utilizados são ajustados à gama onde cada produto se insere.

Neste caso, o Haylou LS02 tem estas características básicas no que toca ao design, apresentando ainda uma bracelete em silicone, disponível na cor preta, de 20mm.

O ecrã LCD tem 1,4 polegadas e uma resolução de 320 x 320 píxeis e, por baixo, está colocado um sensor de batimentos cardíacos. É à prova de água e poeiras, com certificado IP68.

Monitorização de exercício físico e outras funcionalidades

O grande foco de um smartwatch é a monitorização do exercício físico e este permite monitorizar 12 atividades, além de contar passos de forma constante e ainda deixar alertas de sedentarismo. Mas não é só, permite também avaliar o sono e o tempo que passa dormir.

Em termos de desportos, faz análise de corrida, caminhada, ciclismo, escalada, spinning, yoga, corrida indoor, ginástica, basketball, treino livre e remo.

Como funcionalidades apresenta ainda a possibilidade de receber notificações do smartphone (compatível com Android e iOS), vindo com Bluetooth 5.0. Permite, além disso, controlar a reprodução de multimédia, inclui alarme e indicação do estado meteorológico.

Por fim, o Haylou LS02 está disponível por 26,24 €, com envio gratuito para Portugal.

Haylou LS02