Pais têm de renovar a matrícula dos filhos online (do 2º ao 12º anos)

Se está à espera que a matrícula do seu filho seja renovada fique a saber que este ano não será assim. A decisão partiu da parte do Ministério da Educação e é obrigatório para todos os anos de escolaridade.

Os Diretores das escolas temem muitos pais se desloquem às secretarias para solicitar apoio.

Tal como informamos em abril, as matrículas escolares agora são online através do Portal das Matrículas. Além disso, quem tem filhos na escola pública terá de renovar a matrícula online, mesmo que não haja mudança de ciclo nem de estabelecimento de ensino, refere o JN. O objetivo é generalizar o uso do Portal das Matrículas.

Portal das Matrículas: Faça a matrícula do seu filho online

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Para renovar a matrícula dos seus filhos podem ver o vídeo seguinte que mostra os passos necessários. De relembrar que a renovação da matrícula se iniciou a 26 de junho.

No que diz respeito ao pré-escolar, a matrícula deverá ser realizada entre os dias 4 de maio e 30 de junho de 2020. A renovação da matrícula para o pré-escolar é efetuada entre 15 de abril e o dia 15 de junho.

O Portal das Matrículas está disponível em portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão, mas também da chave móvel digital ou das credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

