iPhone 12 pode ter um carregamento ainda mais rápido, diz rumor

Depois de várias apresentações interessantes no evento online WWDC de 2020, os fãs da Apple esperam agora com impaciência novidades do novo iPhone 12. Apesar de a pandemia ter afetado a produção do sucessor do iPhone 11, a próxima máquina da maçã já estará quase pronta para ver a luz do dia.

Agora um recente rumor refere que o iPhone 12 trará um carregamento ainda mais rápido do que os modelos anteriores.

iPhone 12 pode ter um carregador mais rápido que o iPhone 11

De acordo com um recente rumor, o próximo iPhone da Apple deverá trazer um carregador com suporte para a tecnologia Fast Charging da 20W.

O site chinês MySmartPrice divulgou informações de um suposto carregador USB-C da Apple. O produto é designado como sendo o modelo A2305 de 20W de potência e emitido a 28 de fevereiro de 2020.

Estas características partilhadas pelo site também correspondem com uma recente imagem divulgada daquele que será o possível carregador que acomoanhará o iPhone 12 na caixa.

Informações como, por exemplo, o modelo, certificação, valores de entrada e saída, coincidem entre as duas imagens.

Caso se confirme que este é realmente o carregador do novo iPhone 12, então estamos perante uma melhoria desenvolvida pela Apple neste segmento.

Lembramos que o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max foram lançados com carregadores com 18W de potência. Assim, ao trazer um carregador de 20W de potência, o novo iPhone vai ser capaz de conseguir um carregamento mais rápido do que os modelos antecessores.

Mas, tal como aconteceu noutros equipamentos, apenas as versões mais potentes, como o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, é que trouxeram os carregadores com maior potência. O modelo mais básico, iPhone 11, vem com um carregador de apenas 5W.

Desta forma, e mantendo este padrão, é também possível que a Apple apenas disponibilize o carregamento de 20W apenas às versões mais avançadas do iPhone 12.

Espera-se que o novo iPhone seja lançado no mês de setembro, em quatro versões diferentes. As informações dão conta de que virá com um ecrã OLED, processador A14 e suporte para a rede 5G.

