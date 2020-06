Play Store Android: Está na hora de remover mais um lote de 47 apps maliciosas

Este parece ser um processo cíclico e que está a afetar cada vez mais o Android. De forma recorrente surgem notícias de que novas apps foram descobertas na Play Store do sistema da Google e que são perigosas para os utilizadores.

Depois de muitos casos e de muitas apps, surge agora mais uma questão. São mais 47 apps encontradas nesta loja e que estão a colocar em perigo os utilizadores do Android. A Google já removeu parte delas, mas há que as remover dos smartphones.

Mais 47 apps maliciosas encontradas no Android

Mais uma vez o Android e os seus utilizadores estão expostos a problemas. Desta vez a situação foi reportada pela Avast, que descobriu um lote de 47 apps que estão com um trojan presente e que se limitam a apresentar publicidade.

Esta situação foi de imediato reportada à Google, para que as medidas necessárias fossem tomadas com urgência. A análise da gigante das pesquisas levou a que uma grande parte destas apps fosse já removida da Play Store do Android.

Um trojan a infetar a Play Store da Google

Do que é descrito, em todas estas apps está presente o trojan HiddenAds, que redireciona os utilizadores para sites de publicidade e de subscrição de serviços. Desta forma consegue render um valor elevado a quem desenvolveu este esquema.

O mais importante é que estas são apps de sucesso na Play Store. Com mais de 15 milhões de descargas, estão disseminadas por muitos utilizadores Android. Algumas destas apps têm já mais de 1 milhão de downloads.

Queixas já abundavam na Play Store

Apesar de serem claramente um problema e só agora terem sido descobertas, as evidências estavam à vista. As muitas queixas que os utilizadores foram deixando nos comentários, antevia já um problema com estas apps e com a publicidade excessiva que apresentavam.

Por serem apps generalistas, a quase totalidade delas são jogos, acabou por atrair muitos utilizadores Android e ter este sucesso. Importa agora a quem as instalou fazer a sua remoção. A Google deverá tratar das retirar da Play Store, mas é urgente fazer a desinstalação dos smartphones Android.