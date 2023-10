iOS 17.0.3 traz ao iPhone 13/14/15 Pro maior duração da bateria

A Apple está a afinar o seu mais recente sistema operativo e, apesar de alguns focos de pequenos problemas, o iOS 17.0.3 consegue mesmo melhorar a autonomia das três últimas versões do iPhone Pro. Segundo alguns testes feitos com estes dispositivos, a última atualização do sistema operativo, além de corrigir bugs que faziam os iPhones 15 queimar de febre, consegue mesmo bater o topo de gama da Samsung no que toca à duração da bateria. Vejam o vídeo.

O iPhone tem sido frequentemente criticado pela sua duração de bateria relativamente fraca, em comparação com alguns dispositivos Android. No entanto, nos últimos anos, a Apple ouviu as críticas dos seus utilizadores e melhorou este ponto crucial nos seus iPhones. Agora, segundo os mais diferentes testes entre estes todos de gama, o smartphone da empresa de Cupertino está já a competir no topo do mercado.

Se, há algumas semanas, o iPhone 15 Pro Max ainda estava atrás do Galaxy S23 Ultra, a atualização do iOS 17.0.3, que regula o calor emitido pelo chip A17 Pro, permitiu-lhe passar para a liderança. Além disso, o iPhone 13 Pro e o iPhone 14 Pro também beneficiaram de um aumento substancial da bateria e estão a aguentar-se melhor do que o smartphone da Samsung.

iPhone 15 Pro Max bate Galaxy S23 Ultra na duração de bateria

Na sequência da comparação da duração da bateria efetuada pelo canal Mrwhosetheboss há umas semanas, em que o iPhone 15 Plus ficou em primeiro lugar, o YouTuber TechDroider quis testar as capacidades dos três últimos iPhones "Pro" em relação ao telefone topo de gama da Samsung, o Galaxy S23 Ultra.

A diferença aqui é que o iOS 17.0.3 foi instalado nos modelos da Apple, e isso muda tudo. O canal realizou uma primeira comparação com o iOS 17.0.2, antes de atualizar os seus iPhones.

Os resultados são claros: a nova versão do iOS poupa cerca de 10% da duração da bateria, ou seja, uma hora em média. Enquanto o Galaxy S23 Ultra dura 10 horas e 27 minutos antes de se desligar, os três iPhones duplicaram este tempo com:

iPhone 13 Pro Max: 10:58 em vez de 10:07

iPhone 14 Pro Max: 10:51 em vez de 9:59

iPhone 15 Pro Max: 11:31 em vez de 10:31

Para que conste, a página de especificações técnicas da Apple mostra a duração da bateria para sessões contínuas de reprodução de áudio e vídeo. De acordo com os números da empresa, o iPhone 15 Pro Max dura 25 horas de reprodução contínua de vídeo, em comparação com as 20 horas do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Plus.

No final de contas, este número não tem grande interesse - quem é que usa o iPhone para um único fim?

Voltando ao teste, é justo dizer que a Apple fez um trabalho incrível nesta atualização do iOS 17.0.3, especialmente porque, como vimos, o desempenho do A17 Pro não foi prejudicado. O smartphone consegue executar os mais recentes jogos AAA, como o muito aguardado Resident Evil Village, sem pestanejar.

A bateria do iPhone 15 Pro Max continuará a ser observada, pois com as próximas versões do iOS 17 já nas nas mãos dos programadores nas versões beta, é muito provável que estes valores ainda melhores, visto as próprias aplicações que consomem mais energia poderem estar mais afinadas à medida que o tempo passa.