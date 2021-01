Resident Evil Village: Um dos jogos de 2021 recebe novidades

A Capcom revelou recentemente um evento digital sobre Resident Evil Village, um dos jogos mais esperados deste 2021 e que fortes expetativas está a gerar por essa internet fora.

Novas imagens, assim como as diferentes edições disponíveis encontram-se entre as novidades reveladas.

Resident Evil, trata-se de um jogo que redefiniu todo um género e cujo sucesso foi tal, que inclusive, derrubou barreiras e ingressou no cinema com grande sucesso (interpretado pela bela Milla Jovovich).

Este ano vai chegar às consolas e PCs, Resident Evil Village, o oitavo jogo da já longa série e encontra-se a gerar grandes expetativas.

Recentemente a Capcom emitiu um evento online no qual revelou algumas novidades, sobre o jogo que agora já se sabe, vai ser lançado a 7 de maio deste ano. Convém relembrar que Resident Evil Village será lançado para PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC(via Steam).

A Capcom revelou inclusive que Resident Evil Village poderá ser atualizado da versão para PlayStation 4 para a versão digital da PlayStation 5 e irá incluir Smart Delivery nas Xbox Series X|S e Xbox One.

Foi anunciado ainda, Resident Evil Re:Verse, um modo multiplayer que surge numa altura em que a série faz 25 anos de existência.

Entretanto, foi divulgado que já se encontra disponível a pré-reserva de Resident Evil Village e que todos os possuidores de uma PlayStation 5 já podem instalar uma demo offline do jogo, que decorre no misterioso Castelo Dimitrescu.

Foi ainda revelado um novo vídeo de jogabilidade (ver mais abaixo).

Resident Evil Village

Resident Evil Village continua a história de Ethan Winters, que primeiramente apareceu em Resident Evil Biohazard, e retoma um ambiente mais gótico e mais propicio a criar o ambiente certo para um survival horror.

No vídeo mostrado no evento da Capcom (ver abaixo), a equipa de desenvolvimento revelou alguns novos detalhes do jogo, incluindo a hipótese de Ethan poder comprar e vender items ao longo do jogo. Poderá ainda ser possível adquirir “receitas” para criação de items e consumíveis. Ethan poderá ainda personalizar as suas armas e tudo isto através de um mercador chamado The Duke.

Com um sistema de inventário aperfeiçoado e tendo em atenção aos items que o jogador transporta a cada momento, a opção de criação de items e consumíveis, acaba por obrigar o jogador a uma análise mais estratégica. Isto, pois, não será possível transportar tudo o que pretendemos e opções têm de ser feitas.

No vídeo podem-se ainda ter breves vislumbres de alguns dos inimigos que Resident Evil Village lançará contra o jogador. Segundo a Capcom, são apenas alguns dos muitos que vão existir. E serão todos diversificados como, por exemplo, as filhas de Lady Dimitrescu (a principal vilã do jogo) que têm o poder de se transformar em enxames de insetos.

Com tantos e tão diversificados inimigos, o jogador terá obrigatoriamente de saber adaptar-se ao que lhe vai surgindo pela frente, e a Capcom já deixou bem claro que, no jogo, ninguém se poderá relaxar. Entre o uso de armas e outros ataques corpo-a-corpo, foi ainda revelado que Ethan terá um novo tipo de pontapé que lhe permite afastar temporariamente os inimigos das suas costas.

Edições de Resident Evil Village

Por fim, foi revelado ainda que existirão várias edições de Resident Evil Village a serem disponibilizadas a 7 de maio quando o jogo for lançado.

Standard Edition

Digital Deluxe Edition – inclui o jogo e um “Trauma Pack”, que consiste em conteúdo adicional ingame, como, por exemplo, a arma Samurai Edge, um tape recorder com opções de savepoints e acesso instantâneo ao modo mais dificil do jogo…

Collector’s Edition – inclui o conteúdo da Digital Deluxe Edition, mais uma estátua de Chris Redfield, uma SteelBook case, um livro de arte conceptual, um mapa da Village e um poster A4 com arte do jogo.

Resident Evil Village chega à Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e PC a 7 de maio.

Deixamos-vos com mais algumas imagens de Resident Evil Village: