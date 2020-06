Google renovou completamente o Photos e está agora ainda melhor

O Google Photos é um dos muitos serviços da gigante das pesquisas que mais sucesso tem feito junto dos utilizadores. Não sendo apenas um repositório de imagens e de fotografias, consegue dar acesso à edição e até à criação de álbuns e de partilhas.

Agora que está presentes a celebrar o seu quinto aniversário, a Google quis dar algumas novidades ao Photos. Começou com um novo ícone e vai até a uma completa reformulação da sua interface, tornando-a mais útil e, ao mesmo tempo, mais simples de usar.

Google Photos tem uma nova cara

A preparar mais um aniversário do Photos, a Google resolveu dar-lhe algumas novidades nas apps móveis deste serviço. Estas são mudanças profundas e que vão tornar este serviço ainda melhor, tornado a sua interface mais simples de usar, ao mesmo tempo que lhe deu algumas novidades.

No primeiro lugar, e provavelmente a alteração mais visível, está no novo logótipo que este serviço recebeu. Este está agora mais redondo, mantendo a imagem inicial e que sempre foi associada este serviço.

Novidades na interface que nos habituámos a usar

Claro que a Google deu muito mais ao Photos e algumas das novidades vinham já a ser faladas há algum tempo. Assim, um deles é a chegada de uma mapa onde podemos ver os locais onde as fotografias foram tiradas. Assim, fica mais simples localizar o que procuramos.

Outra melhoria está no número de separadores presentes. Estes resumem-se agora a apenas 3 e onde cada um concentra o máximo de funcionalidades. A apresentação de fotografias e vídeos está melhorada, com thumbnails maiores e assim com melhor visibilidade.

Fotografias e vídeos mais simples de gerir

Também estão agora agrupadas as funcionalidades de pastas, álbuns e lixo, para facilitar a gestão de todas as fotografias e vídeos presentes no Google Photos. Assim, e com estes elementos agrupados, a esta gestão fica simplificada, bem como unificada.

As novidades do Google Photos vão começar a chegar na próxima semana, com o lançamento de uma nova versão destas apps. Quem quiser testar já no Android, pode descarregar a app deste link. Com esta mudança, este excelente serviço ganha uma nova vida, ainda mais simples de usar.