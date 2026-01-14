CES 2026 distingue smartphone da TCL pela melhor tecnologia de proteção ocular

A TCL, referência mundial em tecnologia de ecrãs, anunciou que o smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro foi distinguido com o prestigiado Eye-Care Display Technology Gold Award.

O equipamento arrecadou ainda vários outros reconhecimentos, incluindo os 2026 CES Picks Awards e distinções atribuídas por alguns dos mais relevantes meios de comunicação internacionais.

A gama TCL NXTPAPER tem vindo a somar prémios de relevo, tendo já conquistado os CES Innovation Awards em 2024 e 2025, bem como o IFA Innovation Award 2025. No seu conjunto, estas distinções sublinham a liderança da TCL no desenvolvimento de tecnologias de ecrã centradas no utilizador e reforçam o seu compromisso com a filosofia “Technology for Good”.

Desenvolvida para oferecer uma experiência de visualização superior com foco no conforto ocular no quotidiano digital, a tecnologia NXTPAPER tem evoluído de forma consistente desde o seu lançamento em 2021, encontrando-se agora na sua quarta geração.

O NXTPAPER 4.0 eleva o bem-estar visual a um novo nível, graças a uma abordagem integrada de proteção ocular que combina sete tecnologias-chave, ao nível de hardware e software. O reconhecimento contínuo na CES e na IFA, duas das mais importantes feiras tecnológicas do mundo, confirma a validação global da estratégia de inovação sustentada da TCL no domínio dos ecrãs.

Com o TCL NXTPAPER 70 Pro, a marca reforça a sua estratégia de democratização da tecnologia NXTPAPER, alargando o acesso à proteção ocular certificada a um número cada vez maior de utilizadores e materializando a visão NXTPAPER for All.

Seja sob luz solar intensa ou em ambientes mais suaves ao final do dia, no interior ou no exterior, o TCL NXTPAPER 70 Pro garante um conforto ocular excecional ao longo de todo o dia, ajustando-se de forma inteligente às condições do ambiente e ao ritmo circadiano natural do utilizador.

Num contexto em que a vida digital assume um papel cada vez mais central na experiência humana, a TCL mantém o seu compromisso de liderar esta transformação de forma responsável, construindo um futuro onde a tecnologia não só melhora o dia a dia, como também cuida genuinamente das pessoas.

