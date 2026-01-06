CES 2026: TCL apresenta o novo NXTPAPER 70 Pro! Os seus olhos vão agradecer

A TCL aproveitou a CES 2026, em Las Vegas, para apresentar o TCL NXTPAPER 70 Pro, o mais recente smartphone da sua linha NXTPAPER. O grande destaque continua a ser o conforto visual, agora reforçado com a tecnologia NXTPAPER 4.0 e uma tecla dedicada que permite mudar rapidamente o modo de visualização do ecrã.

Com este lançamento, a marca volta a apostar num conceito diferenciador no mercado mobile: um ecrã pensado para longos períodos de utilização, seja para leitura, trabalho ou entretenimento, sem sacrificar a saúde ocular.

Tecla NXTPAPER: um toque chega para mudar toda a experiência

A tecla NXTPAPER é um dos elementos mais distintivos do TCL NXTPAPER 70 Pro. Com ela, é possível alternar instantaneamente entre três modos:

Modo Papel a Cores

Modo Papel Tinta

Modo Tinta Máxima

Este último transforma o ecrã num modo monocromático ideal para leitura prolongada e sem distrações, aproximando-se da experiência de um e-reader. Segundo a TCL, neste modo é possível alcançar até sete dias de leitura e 26 dias em standby.

Para quem gosta de escrever ou desenhar, o suporte à T-Pen permite uma experiência de escrita natural, com baixa latência e sensibilidade à pressão. Há ainda funcionalidades inteligentes para notas fora do ecrã, bullet journals e capas geradas por IA, tornando o dispositivo numa solução versátil para produtividade e criatividade.

Conforto visual é o grande trunfo

Tal como outros modelos da linha NXTPAPER, o TCL NXTPAPER 70 Pro aposta forte na proteção ocular. O equipamento conta com certificações da TÜV Rheinland e da SGS, integrando sete tecnologias dedicadas ao cuidado dos olhos.

Entre os destaques estão:

Redução da luz azul nociva para apenas 3,41%

Ecrã sem cintilação (DC dimming ao nível do hardware)

Tecnologia antirreflexo com nano-matriz

Brilho mínimo de apenas 1 nit para uso noturno

Ajustes automáticos de brilho e temperatura de cor alinhados com o ritmo circadiano

No campo da fotografia, o TCL NXTPAPER 70 Pro vem equipado com uma câmara principal de 50 MP com estabilização ótica (OIS) e uma câmara frontal de 32 MP. O TCL NXTPAPER 70 Pro vem equipado com o MediaTek Dimensity 7300, até 24 GB de RAM (8 GB físicos + 16 GB virtuais) e até 512 GB de armazenamento.

A bateria de 5.200 mAh, com carregamento rápido de 33 W, promete autonomia para um dia inteiro de utilização intensiva. O smartphone conta ainda com certificação IP68, garantindo resistência à água e ao pó.

Preço e disponibilidade

Para o mercado europeu, a TCL anunciou os seguintes preços de referência:

TCL NXTPAPER 70 Pro (256 GB) – 349 €

TCL NXTPAPER 70 Pro (512 GB) – 399 €

A disponibilidade em Portugal ainda está por confirmar, mas o lançamento global está previsto para fevereiro, abrangendo a Europa, Ásia-Pacífico, América do Norte, Médio Oriente, África e América Latina.