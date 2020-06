A Google tem muitos serviços e procura encontrar formas de os interligar, sempre para os melhorar e dar mais aos utilizadores. As novidades nesta área têm surgido de forma recorrente e agora aparece estar a chegar mais uma.

O Google Photos terá uma novidade única a ser preparada e a ser mostrada. Ainda está reservada a apenas alguns utilizadores, mas irá mostrar onde estes estiveram, de forma muito mais intuitiva. Tudo estará num mapa e acessível facilmente.

Uma melhoria importante no Google Photos

O Google Photos é já muito mais do que um simples repositório de imagens e fotografias. A gigante das pesquisas tem melhorado esta oferta, com novidades que o vão tornando ainda melhor. Tudo assenta em ir mais além do armazenamento.

Depois de vermos surgir um editor de imagens muito completo e de uma organização única e inteligente, é hora de termos mais. O registo dos locais onde as fotografias foram tiradas passa a ser mostrado de forma muito mais intuitiva para o utilizador.

OS utilizadores vão agradecer esta novidade

Ao ser usada a pesquisa de imagens, surge também a novidade, associada aos locais de onde as imagens surgiram. Tudo pode ser agora visto num mapa, agrupado por locais e navegável como se do Google Maps se tratasse.

Este pode ser navegado e assim vistas as imagens que foram captadas em cada local. Vai fazer uso da metadata de cada uma das imagens e de outros dados que a Google já recolhe para criar a timeline de informação que apresenta aos utilizadores.

Saber de forma real de onde vieram as fotografias

Do que se sabe, esta é uma novidade que estará prestes a chegar ao Google Photos. Alguns utilizadores que têm a mais recente versão instalada conseguiram já ter acesso a esta melhoria e a esta nova forma de navegar nas suas fotografias.

Mais uma vez a integração dos serviços da Google permite ter melhorias importantes. Esta pode parecer uma pequena novidade, mas, na verdade, ajudará muitos utilizadores a encontrar rapidamente as imagens pretendidas.