Files do Google: App passa a ter um “diretório para pornografia”?

É difícil caracterizar de forma absoluta o Files da Google. Esta app tem capacidades de gestão de ficheiros, de gestor de espaço disponível e até de partilha de ficheiros entre equipamentos. No entanto, esta app vai ter novas funcionalidades sendo que a que mais se destaca é o “diretório seguro”.

Na Internet já se diz que esta nova funcionalidade será para guardar pornografia.

Não, não servirá apenas para pornografia! Além a Google terá concebido tal funcionalidade para outros fins. Na prática, a app Files da Google passa a ter um diretório seguro onde os utilizadores podem guardar informação e protegê-la através de um PIN de acesso.

Diretório seguro na app Files do Google

Para isso basta arrastar o conteúdo para a pasta seguro e depois escolher um PIN para proteger a mesma.

Para depois aceder aos conteúdos da pasta segura, o utilizador terá de indicar o código PIN. Segundo o XDA Developers, acedendo diretamente à informação do equipamento é possível verificar que toda a informação passa a estar bem protegida, uma vez que fica cifrada (os ficheiros passam a estar localizados em /data/media/{utilizador}





Esta é uma interessante funcionalidade que permitirá a segurança da nossa informação. É verdade que tal já é conseguido com outras apps, mas desta forma passa a estar integrada numa app da Google. Ainda não existe nenhuma versão do Files do Google com tal funcionalidade, apesar de o canal 9to5Google ter descoberto e alterado algumas screens no código fonte para ativá-la.

