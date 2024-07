Samsung já trabalha para ter comunicação por satélite nos smartphones Android

A comunicação por satélite tem sido uma das novidades mais importantes que as marcas de smartphones têm apresentado. Além da Apple, da Huawei e de outras marcas, há sempre novas a adotar esta tecnologia. A Samsung deverá ser a próxima a trazer a comunicação por satélite para os seus smartphones Android, segundo o que foi agora descoberto.

Samsung já trabalha nas comunicação por satélite

Alguns código e strings nas aplicações Android recentemente atualizadas da Samsung podem ter revelado mais do que a marca pretendia. Revelam que em breve a empresa irá suportar a comunicação por satélite. Com esta funcionalidade, que virá com a One UI 7, desenvolvida com base no Android 15, poderão ser enviadas mensagens urgentes mesmo quando a ligação ao operador não estiver acessível.

Segundo esse código presente nas aplicações SOS de Emergência, Telefone e Mensagens, atualizadas pela Samsung, será agora possível enviar e receber mensagens em modo Satélite. Rumores indicam que a app Samsung Mensagens ainda não suporta este tipo de comunicação e que por isso será a app Mensagens da Google a ser usada inicialmente.

A Apple introduziu a funcionalidade SOS emergência com o iPhone 14 em 2022. Esta funcionalidade permite aos utilizadores enviar mensagens de emergência ou ligar para os serviços de emergência em áreas sem acesso a redes de dados e sem receção do serviço móvel.

Android terá novidades neste campo em breve

Os dispositivos Android também possuem uma funcionalidade SOS de Emergência semelhante, mas não podem utilizar satélites em áreas de baixa cobertura. Esta limitação é ainda importante, mas certamente que em breve deverá desaparecer de forma oficial no Android.

Sabe-se que a Google trabalha há algum tempo com empresas como a T-Mobile para integrar a comunicação por satélite no Android 15. Há também rumores de que o Pixel 9, que será lançado muito em breve, virá com o modem Exynos 5400, que suporta este tipo de ligação por satélite.

Muita destas novidades vão ser conhecidas em breve. O evento Made By Google trará o Android 15 e muitas melhorias deste sistema. Ao mesmo tempo, mostrará todas as potenciais novidades que a Samsung vai colocar na One UI 7, onde se espera que o suporte para a comunicação por satélite seja uma das novas opções.