Dica: Como ativar o novo alerta para ir dormir no YouTube no smartphone

A preocupação da Google com o bem-estar dos utilizadores dos seus serviços tem crescido ao longo dos anos. Para isso tem trazido pequenas alterações e melhorias que se enquadram de forma perfeita e que ajudam a limitar a utilização excessiva.

Um dos últimos a receber novidades foi o YouTube, que na versão para dispositivos móveis tem um novo alerta. À hora marcada, passará a alertar os utilizadores que é hora de desligarem o smartphone e ir dormir.

O YouTube preocupa-se com os utilizadores

A utilização do smartphone pode levar a que se perca a noção do tempo. Isso coloca os utilizadores num estado em quer simplesmente não desligam e continuam a consumir conteúdos nas mais diferentes plataformas e apps.

Para ajudar a quebrar este ciclo e devolver algum controlo a Google trouxe uma novidade ao YouTube no Android e no iOS. Este passa a apresentar um alerta para que desliguem e que vão dormir. Tem de ser ativado e configurado, mas é muito útil.

O smartphone vai mostra alerta importante

Para ativarem este alerta, quer no seu smartphone, quer no das crianças, só precisam de aceder à app do YouTube e carregar no avatar do utilizador. Este abrirá o menu da app, onde devem escolher depois a opção Definições.

Aqui dentro devem continuar a navegar e escolher de seguida a opção Geral. Esta dá acesso às opções que procuram e que vão mudar o comportamento do YouTube. A primeira é já importante e trata de uma notificação de pausa. A que procuram é a segunda, associada à hora de dormir.

Só aparece à hora em que deve desligar e dormir

Ao ativarem devem definir quais as horas em que devem dormir. Definam a de início e a de fim, para que se o YouTube for usado nesse período será mostrado um alerta. Este pode ser ignorado ou suspendido, dependendo se querem ou não continuar a ver os vídeos.

Esta é mais uma medida que é bem-vinda para os utilizadores. Estes alertas recordam os utilizadores que é hora de parar e de tratar de outros temas, nem que seja o importante descanso. Assim, a Google traz para a sua app do YouTube algo essencial.