A guerra entre a Apple e a Google nunca foi pacífica e tem mostrado algumas facetas menos positivas destas empresas. Com o julgamento da gigante das pesquisas a decorrer, surgiram mais informações dos bastidores. Desta vez foi a Apple a chamar ao Android "dispositivo para seguir os utilizadores massivamente" e a mudar a sua posição sobre a privacidade.

São muitos os comentários e avaliações que a Apple e a Google fazem em privado sobre as suas concorrentes. Quase sempre são negativas e procuram denegrir a concorrência, destacando assim o que têm de melhor. No julgamento da Google surge agora mais um desses casos, desta vez da Apple sobre a Google.

Do que foi mostrado, uma apresentação interna da Apple mostrou como esta empresa chamou o Android de "dispositivo para seguir os utilizadores massivamente". Esta apresentação pretendia dar um impulso dentro da Apple para começar a "competir em Privacidade".

Esta apresentação, feita em janeiro de 2013, abordava como os concorrentes da Apple, em especial a Google, Facebook, Amazon e Microsoft, lidavam com questões de privacidade e dados do utilizador. Continha Uma linha do tempo de privacidade onde estão alguns eventos dos anos 2000 e 2010 que foram casos conhecidos relativamente à privacidade.

Com vários casos bem conhecidos de problemas e questões, revelava como estas se ajustavam a privacidade, em especial a Google para combinar os utilizadores nos seus serviços. Com estes exemplos, a Apple passou a comparar como os seus produtos lidam com a privacidade de forma diferente da Google e outros.

A apresentação interna da Apple termina com uma ideia final que define o Android como um "dispositivo para seguir os utilizadores massivamente" A apresentação culmina na declaração de página inteira abaixo, onde a Apple diz que "o Android é um enorme dispositivo de rastreamento".

A verdade é que depois deste momento, e com o iOS 14.5 a Apple aumentou exponencialmente a sua aposta na privacidade. Trouxe um sistema de permissão para seguir e usar os dados para publicidade. Claro que a Google não tem ainda esta capacidade a este nível.