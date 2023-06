BLUETTI AC300 & B300 – sistema de energia modular à medida das suas necessidades

O sistema de energia modular AC300 & B300 da BLUETTI oferece uma solução que se adapta sem esforço às diferentes necessidades em constante mudança de cada pessoa. Com um design modular, os utilizadores podem reconfigurar rapidamente o layout do sistema ou substituir peças danificadas desligando o cabo de expansão da bateria e configurando-o novamente.

O conceito do sistema de Energia Modular AC300 & B300 começa logo por oferecer uma central elétrica com pouco volume, fácil de transportar, permitindo que os utilizadores despontem o combo e movam as peças de reposição de forma individual.

Com o sistema de energia modular AC300 e B300, identificar e reparar um módulo avariado é um processo fácil para qualquer pessoa e não requer a troca de outras peças do sistema. Isso significa que é possível resolver alguns problemas de forma rápida e económica, garantindo um fluxo de energia contínuo com o mínimo de esforço.

Para quem anda na estrada, por exemplo numa autocaravana, o espaço é valioso, tendo o BLUETTI AC300 & B300 sido projetado para maximizar a eficência do espaço. Os módulos AC300 e B300 podem ser armazenados separadamente, permitindo fazê-lo de forma compacta e eficiente, conforme o espaço disponível.

O sistema de energia modular AC300 e B300 é também a solução perfeita para energia de backup doméstico. A sua capacidade e recursos excepcionais podem alimentar uma ampla gama de aparelhos essenciais durante emergências ou interrupções. Os utilizadores podem usar o sistema para manter seus dispositivos móveis carregados, ligar televisões, alimentar computadores, ou até ligar unidades de ar condicionado, fornos, acender lâmpadas e até mesmo ligar máquinas de lavar.

Todos os aparelhos essenciais são mantidos em circuito com os sistemas de energia modulares AC300 e B300. Ao utilizar a caixa de fusão P030A, os utilizadores podem ainda ligar duas unidades AC300, dobrando efetivamente a potência de saída para lidar com dispositivos de 240V. Além disso, ligar oito baterias B300 permite alcançar uma capacidade impressionante de 24.576 Wh, fornecendo energia suficiente para sustentar uma casa inteira por dias.

Energia verde em qualquer lugar

O AC300 & B300 Modular Power System oferece energia e promove o respeito pelo meio ambiente. Atuando como uma poderosa fonte de energia, oferece os mesmos benefícios que os geradores a gás tradicionais sem custos de combustível, ruído ou poluição.

O sistema de energia modular AC300 e B300 oferece suporte a várias formas de recarga, garantindo que os utilizadores possam ter acesso a energia em vários cenários. Integra perfeitamente aos painéis do telhado, permitindo que se aproveite a energia solar como fonte de carregamento, recorrendo ao módulo redutor de tensão fotovoltaica BLUETTI D300S. Além disso, o sistema oferece suporte a entradas CA e de carro, proporcionando flexibilidade adicional para recarregar o sistema de energia.

O Sistema de Energia Modular AC300 e B300 é uma fonte de energia de emergência confiável, oferecendo fonte de alimentação ininterrupta (UPS) 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os utilizadores podem ficar tranquilos ao saberem que as suas cargas críticas continuarão a receber energia durante interrupções, garantindo a operação ininterrupta de dispositivos e dispositivos virtuais.

Modelos AC300 e AC500 - uma escolha para diferentes necessidades

A BLUETTI disponibiliza dois modelos de Sistema de Energia Modular para diferentes necessidades energéticas. O modelo AC300 oferece uma potência de 3000W e um intervalo de capacidade de 3072Wh a 12288Wh. Para quem tem maiores necessidades potência, o modelo AC500 oferece uma saída de 5000W e uma intervalo de capacidade de 3072Wh a 18432Wh.

A BLUETTI garante durabilidade e desempenho em ambos os modelos, oferecendo assim uma garantia excecional de 4 anos. É uma demonstração do empenho e confiança da empresa para oferecer aos seus clientes soluções de energia confiáveis e duradouras.