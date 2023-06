Certamente que já ouviu falar ou teve mesmo um Tamagotchi. Estamos a falar de um equipamento tecnológico muito popular nos anos 90 que consistia numa criatura de estimação virtual que deveríamos cuidar, dar de comer, pôr a dormir, etc. Agora foi criada uma espécie de Tamagotchi através de um Raspberry Pi Pico. Venha então conhecer melhor o Picotamachibi.

Embora gadgets mais antigos como o Tamagotchi praticamente já não sejam vendidos, a verdade é que este e outros equipamentos e brinquedos continuam a deixar saudade a quem os teve na sua infância e adolescência. Por isso mesmo é que foi agora criado uma espécie deste produto, com recurso ao Raspberry Pi Pico.

Picotamachibi: o Tamagotchi criado com um Raspberry Pi Pico

Através do canal do engenhoca e criador Kevin McAleer, ficámos a conhecer o projeto que o fez conseguir criar um Tamagotchi através do popular mini computador. No site, o utilizador demonstra passo a passo como fez esta criação e partilha também com todos os interessados os materiais e o código necessário para fazer com que o designado Picotamachibi funcione.

No seguinte vídeo, divulgado também por McAleer, conseguimos ver a parte da construção do hardware usada para a criação deste Tamagotchi.

Num outro vídeo é também datalhado todo o processo de integração do código para dar vida à criatura virtual do Picotamachibi.

O preço dos materiais usados ronda as 25 libras, algo como 29 euros, mas adicionalmente o autor do projeto inclui também outros componentes, como um invólucro criado através de uma impressora 3D para acomodar todas as parte e dar um aspeto mais semelhante ao gadget original. Como vemos nas imagens, a imagem é exibida através de um ecrã OLED.

Assim, se tiver conhecimentos suficientes e queira perder algum do seu tempo a criar um brinquedo deste género, tem tudo o que necessita no site de McAleer, que também disponibiliza o seu GitHub.