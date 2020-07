Largue o WhatsApp! Aprenda a usar o Telegram (Parte 6)

Aos poucos, o Telegram tem vindo a ganhar adeptos. Esta plataforma destaca-se por oferecer os melhores mecanismos de segurança e em termos de funcionamento é semelhante às plataformas. Para melhor conhecermos o Telegram, iremos durante as próximas semanas deixar algumas dicas de utilização.

Depois de aprendermos a ativar a segurança da app, vamos ver que opções tem ao nível da aparência.

Mudar a aparência do Telegram é fácil!

Tal como a concorrência, o Telegram também pode ser facilmente personalizado. Podemos mudar o estilo da interface, alterando o papel de parede, o tamanho do texto e até o arredondamento dos cantos da caixa de mensagens.

É também possível mudar o ícone da app e até desativar as animações nos balões de mensagens e na lista de chats.

É ainda possível criar temas e, dentro das imagens para papel de parede, são várias as opções. Para quem gosta de artwork, então explorem o Telegram que vão gostar.

O utilizador pode também adicionar as suas próprias imagens.

Apesar do aspeto simples do Telegram, a ferramenta tem várias possibilidades de ser personalizada. Cada um pode adaptar as cores às que mais gosta entre outras personalizações que são possíveis de fazer. Esta é sem dúvida uma ferramenta de conversação muito completa, seja do ponto de vista da segurança, seja ao nível da personalização.

E por hoje é tudo! Estejam atentos aos próximos tutoriais, pois esta ferramenta tem muitas funcionalidades para descobrir, muitas delas que nem existem em outras plataformas. Aliás, esta plataforma de comunicações tem servido de inspiração para muitas outras plataformas. Descubram outras funcionalidades nos links que disponibilizamos a seguir.

