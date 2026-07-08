Digi lança novo “Net Fixa 5G” com preço que não vai acreditar
A DIGI volta a agitar o mercado das telecomunicações em Portugal com o lançamento do novo serviço Net Fixa 5G, uma alternativa para quem ainda não tem cobertura de fibra ótica. E o preço? Fique a saber tudo.
DIGI lança "Net Fixa 5G" por apenas 5€/mês
A expansão da rede de fibra demora tempo e nem todas as zonas do país já estão cobertas. Para responder a esse problema, a DIGI disponibilizou a Net Fixa 5G, um serviço de internet residencial que utiliza a rede móvel 4G/5G em vez da tradicional fibra ótica.
O serviço custa 5 €/mês, inclui internet ilimitada e um router 5G, sem custos de instalação. A instalação é feita pelo próprio utilizador, bastando ligar o equipamento numa zona da casa com boa receção de sinal.
Entre as principais características destacam-se:
- Internet ilimitada;
- Preço de 5 €/mês;
- Router 5G incluído;
- Autoinstalação;
- Fidelização de apenas 3 meses;
- Disponível em moradas sem cobertura de fibra, desde que exista cobertura móvel 4G/5G da DIGI.
Em termos de desempenho, a operadora anuncia velocidades de até 50 Mbps de download e 10 Mbps de upload. Como acontece em qualquer acesso móvel, a velocidade dependerá da cobertura existente, da distância à antena e da utilização da rede na zona.
Pode verificar a cobertura e conhecer todos os detalhes do serviço no site oficial da DIGI aqui.