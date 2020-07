TDT: Calendário mudou! Conheçam as novas datas de migração

A pandemia provocada pela COVID-19 também tem impacto no processo de migração da Televisão Digital Terrestre (TDT) no nosso país. No passado dia 10 de julho, a MEO informou a ANACOM da necessidade de alterar o calendário do processo de migração da TDT.

O novo calendário da TDT mereceu a concordância do Governo e da ANACOM.

Devido à indisponibilidade de um dos seus fornecedores para prestar no terreno os serviços de ressintonia dos emissores, em virtude da situação da pandemia de COVID-19 em Portugal, o calendário da TDT sofreu alterações. Assim, o processo de migração da rede de TDT, que tem estado suspenso devido à crise pandémica, só será retomado no dia 12 de agosto e não no dia 3 de agosto como a MEO tinha proposto anteriormente.

O processo de migração será retomado com a ressintonia do emissor de Alter do Chão, no dia 12 de agosto, e não no dia 3 com o de Palmela, a que se seguiriam os emissores da região da Grande Lisboa. A conclusão dos trabalhos está agora prevista para o dia 18 de dezembro de 2020, uma semana depois da data constante da calendarização aprovada anteriormente.

Sobre a TDT em Portugal…

A rede de televisão digital terrestre é composta por 243 emissores, dos quais faltam migrar 180 (ver mapa). Quando o processo foi suspenso, a 13 março, já tinham sido alterados 63 emissores.

Como sintonizar a(s) nova(s) frequência(s) da TDT?

Para sincronizar novamente a TDT, usando as novas frequências, deve fazer o seguinte:

1 – Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box) 2 – Vá ao Menu e com as setas escolha uma das opções: Configurar | Antena | Setup | Instalar | Ajuste do Canal | Procura de Canais | ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou Box) 1 Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

Vá ao Menu e com as setas escolha uma das opções: Configurar | Antena | Setup | Instalar | Ajuste do Canal | Procura de Canais | ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou Box) 1 Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box) 3 – Siga as instruções que aparecem no ecrã

As pessoas que não consigam ressintonizar os equipamentos podem ligar para a linha telefónica gratuita (800 102 002) disponibilizada pela ANACOM. Caso não consiga fazer a sintonia dos equipamentos por si ou com a ajuda prestada através do número gratuito 800 102 002, a ANACOM agendará uma visita a casa da pessoa de técnicos devidamente identificados para proceder à sintonia, de forma gratuita.