Com 42 mil milhões de visitantes no ano passado e com 115 milhões de visitantes por dia, o Pornhub assume-se como um dos mais relevantes sites de conteúdo pornográfico. No entanto, a plataforma poderá estar a enfrentar um dos maiores desafios desde a sua criação.

Há uma petição que quer pôr fim à plataforma por lucrar com tráfico sexual.

Traffickinghub – a campanha que quer acabar com o tráfico sexual e com o Pornhub

O Pornhub, o maior e mais popular site de pornografia do mundo, por inúmeras vezes foi acusado de permitir, hospedar e lucrar com vídeos de pornografia infantil, tráfico sexual e outras formas de conteúdo sexual que envolvem melhores e mulheres, onde não há consentimento.

Assim, surge online, uma petição que exige o encerramento do Pornhub e a condenação dos seus responsáveis por ajudarem e lucrarem com estes crimes.

Num esforço apartidário e afastado de qualquer religião, a campanha Traffickinghub é apoiada pela organização anti-tráfico Exodus Cry. É ainda apoiada por ativistas de 192 países e mais de 300 organizações.

Este movimento denuncia que, nos últimos meses, o site Pornhub esteve associado a casos chocantes de tráfico sexual e violação de menores. Os vídeos destes crimes estiveram alojados na plataforma. Num dos casos, uma rapariga de 15 anos, que estava desaparecida há um ano, foi encontrada pela mãe num destaque de vídeos na plataforma.

O proprietário da GirlsDoPorn, uma produtora de filmes pornográficos, foi também acusado de coagir e enganar, recentemente, 22 duas mulheres. Os atos sexuais levados a cabo com elas foram também parar ao Pornhub.

Pornhub também é culpado

Estes são apenas dois dos exemplos descritos no texto que acompanha a petição e que colocam o Pornhub e os seus criadores como culpados e cúmplices destes crimes.

Segundo avançam, o Pornhub não tem um sistema confiável para verificar se os vídeos que hospedam não são crianças traficadas a serem violadas em filmes. Desta forma, os seus executivos, continua a ganhar dinheiro à custa destes crimes.

A MindGeek, detentora do Pornhub, já teceu declarações relativamente a esta petição e garante que a empresa tem um compromisso constante de travar e combater conteúdo de sexo não consensual e crimes sexuais com menores.

A petição conta já com mais de 1 milhão e meio de assinaturas, e o objetivo é atingir os 2 milhões. Para assinar poderá aceder aqui.