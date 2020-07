UpSkill: Formação de 3000 programadores com salário de 1200 euros

O tempo é de incertezas mas também de oportunidades. Atentos ao que se passa no mundo e no país, o Governo deu o pontapé de partida para o programa UpSkill que tem como principal objetivo a formação e contratação de 3.000 programadores.

A iniciativa é da APDC, do IEFP e do CCISP que une Instituições de ensino superior e empresas. O salário base dos profissionais a contratar é de 1200 euros.

O que é o Program Upskill – Digital Skills & Jobs?

A APDC, o IEFP e o CCISP, decidiram colaborar na estruturação de um projeto, de âmbito nacional, que tem como objetivo requalificar profissionais, de modo a que, após o adequado período formativo, possam ser integrados nas Empresas que tenham necessidades de quadros nas áreas da programação.

Os cursos têm uma duração estimada de 6 meses em ambiente letivo, seguido de 3 meses de estágio em empresa aderente, com forte possibilidade de entrada subsequente nos seus quadros.

A bolsa de formação durante a formação teórica e o estágio, é equivalente ao salário mínimo nacional. A integração na empresa é feita com base no salário praticado para o mesmo tipo de profissionais estimando que se situe nos 1.200€ mensais.

Condições de candidatura

Desde que possua, pelo menos, o 12º ano, qualquer candidato pode efetuar a sua inscrição, após o que será realizado um conjunto de testes em ambiente “online”, seguido de uma entrevista presencial para validação final (é possível que algumas questões dos testes possam ser repetidas na entrevista). Será igualmente realizada uma aferição do nível de inglês, já que esta língua que tem um papel preponderante na comunicação e no acesso a literatura técnica neste setor de atividade.

Formações disponíveis

De acordo com a página do projeto, há várias formações disponíveis. Os candidatos podem fazer formação em:

Java

.NET

Python

OutSystems

Cloud

Redes e Operação Cibersegurança

Programação Cobol

Toda a informação sobre este programa pode ser encontrada no site oficial. A inscrição, processo inicial, é realizado através de um chatbot (aqui) que ajudará o candidato no ajudar no processo de registo no Programa UPskill!

UPskill